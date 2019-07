Tabellone femminile Wimbledon 2019: nella parte alta Barty, S.Williams, Kerber e Kvitova, in quella bassa Osaka, Halep e Pliskova

Oggi sui campi in erba di Wimbledon parte ufficialmente il terzo Slam stagionale, quello più bello ed intrigante dell’anno, dove a contendersi il titolo, che nella passata stagione è stato vinto dalla tedesca Angelique Kerber (in finale su Serena Williams), ci saranno 128 giocatrici, di cui 32 teste di serie, 16 qualificate e 5 wild card.

Wimbledon, l’esordio delle favorite

A differenza degli uomini, tra le donne ci sono molte giocatrici papabili per il successo finale; sicuramente la parte alta del tabellone almeno sulla carta sembra più difficile basti pensare che oltre alla testa di serie numero uno Ashleigh Barty, ci sono anche Serena Williams, Angelique Kerber, Petra Kvitova, senza dimenticare Kiki Bertens.

Nella parte bassa invece sono situate Naomi Osaka, Simona Halep e Karolina Pliskova anche se ci potrebbero essere alcune outsiders come Caroline Wozniaki ed Madison Keys.

Andiamo a vedere contro quali avversarie esordiranno le possibili favorite: l’australiana Barty vincitrice del Roland Garros il mese scorso, comincerà contro la cinese Saisai Zheng, l’americana Serena Williams che sull’erba londinese ha trionfato sette volte giocherà contro l’azzurra Giulia Gatto-Monticone (entrata nel main draw tramite le qualificazioni), la tedesca Kerber che vuole bissare il successo del 2018 esordirà contro la connazionale Tatyana Maria, la ceca Kvitova (vincitrice a Wimbledon nel 2011 e 2014) avrà sulla sua strada la tunisina Ons Jabeur, mentre l’olandese Kiki Bertens contro la lussemburghese Mandy Minella.

Scendendo di tabellone la giapponese Osaka che a Wimbledon ha fatto al massimo terzo turno, comincerà il suo cammino contro la russa Julija Putintseva, la romena Halep incrocerà la bielorussa Aljaksandra Sasnovic, mentre la Pliskova, che sabato ha vinto il torneo Wta di Eastbourne dimostrando un ottimo stato di forma, avrà di fronte la cinese Zhu Lin. Finiamo questa carrellata di esordi con le possibili outsiders, dove la danese Wozniaki e l’americana Keys saranno opposte rispettivamente alla spagnola Sara Sorribes Tormo e alla thailandese Luksika Kumkhum.

Per i colori italiani oltre alla già citata Gatto-Monticone, sarà presente anche Camila Giorgi che in questa prima parte di stagione ha giocato poco (solo dieci match per lei) per un infortunio al polso che però in realtà non è mai stato ufficializzato con la tennista marchigiana che ha dato forfait a 14 tornei dove inizialmente si era iscritta. Al primo turno dello slam londinese se la vedrà contro la promettente e giovanissima (classe 2000) ucraina Dajana Yastremska per la prima volta nel tabellone principale a Wimbledon, ma nello scorso gennaio capace di arrivare al terzo turno dell’Australian Open, senza dimenticare che ha già vinto tre tornei del circuito Wta: nel 2018 a Hong Hong e nel 2019 a Hua Hin (Thailandia) e Strasburgo.

Tra gli incontri più interessanti di primo turno ci sono Kuznetsova-Van Uytvanck, Pavlyuchenkova-Bencic, Vondrousova-Brengle, Hsieh-Ostapenko, Zhang,Garcia, senza dimenticare l’incontro generazionale tra la trentanovenne Venus Williams che scenderà in campo contro la connazionale classe 2002 Cori Gauff.

Wimbledon, gli ottavi di finale teorici

(1) Barty vs (13) Bencic

(11) S. Williams vs (5) Kerber

(4) Bertens vs (15)] Wang

(9) Stephens vs (6) Kvitova

(8) Svitolina vs (12) Sevastova

(16) Vondrousova vs (3) Pliskova

(7) Halep vs (10) Sabalenka

(14) Wozniacki vs (2) Osaka

Wimbledon, il calendario di gioco

Lunedì 1: primo turno

Martedì 2: primo turno

Mercoledì 3: secondo turno

Giovedì 4: secondo turno

Venerdì 5: terzo turno

Sabato 6: terzo turno

Domenica 7: riposo

Lunedì 8: ottavi di finale

Martedì 9: quarti di finale

Mercoledì 10: riposo

Giovedì 11: semifinali

Venerdì 12: riposo

Sabato 13: finale

Wimbledon, il tabellone completo

PARTE ALTA

(1) Barty vs Saisai Zheng

Kuznetsova vs Van Uytvanck

Dart vs McHale

Haddad Maia vs (26) Muguruza

(22) Vekic vs Riske

Kerkhove vs Jorovic

Voegele vs Kanepi

Pavlyuchenkova vs (13) Bencic

(11) Serena Williams vs Gatto-Monticone

Juvan vs Pliskova

Badosa Gibert vs Flink

Ruse vs (18) Goerges

(30) Suarez Navarro vs Stosur

Sharapova vs Parmentier

Kozlova vs Davis

Maria vs (5) Kerber

(4) Bertens vs Minella

Rodionova vs Townsend

Siegemund vs Swan

Strycova vs (32) Tsurenko

(21) Mertens vs Ferro

Petkovic vs Nikulesku

Zidansek vs Bouchard

Lapko vs (15) Wang

(9) Stephens vs Bacsinszky

Wang vs Martincova

Alexandrova vs Siniakova

Bogdan vs (19) Konta

(25) Anisimova vs Cirstea

Linette vs Kalinskaya

Diatchenko vs Mladenovic

Jabeur vs (6) Kvitova

PARTE BASSA

(8) Svitolina vs Gavrilova

Gasparyan vs Friedsam

Bouzkova vs Barthel

Pera vs (31) Sakkari

(24) Martic vs Brady

Potapova vs Teichmann

Collins vs Diyas

Ahn vs (12) Sevastova

(16) Vondrousova vs Brengle

Muchova vs Krunic

McNally vs Watson

Rogers vs (20) Kontaveit

(28) Hsieh vs Ostapenko

Jakupovic vs Flipkens

Schmiedlova vs Puig

Zhu vs (3) Pliskova

(7) Halep vs Sasnovich

Buzarnescu vs Pegula

Cornet vs Azarenka

Tomljanovic vs (29) Kasatkina

(17) Keys vs Khumkhum

Hercog vs Kuzmova

Venus Williams vs Gauff

Rybarikova vs (10) Sabalenka

(14) Wozniacki vs Sorribes Tormo

Kudermetova vs Bonaventure

Peterson vs Wickmayer

Zhang vs (23) Garcia

(27) Kenin vs Sharma

Yastremska vs Giorgi

Swiatek vs Golubic

Putintseva vs (2) Osaka