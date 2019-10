Tabellone Atp Basilea: Federer e Zverev i favoriti, presenti anche Tsitsipas e Fognini

Da oggi fino a domenica 27 ottobre sul si giocherà sul cemento indoor di Basilea il torneo Atp 500 che vedrà la partecipazione di 32 giocatori per un montepremi complessivo di 2,082,655 euro. L’unico tennista italiano presente è Fognini che ha ancora delle speranze (poche in realtà) per arrivare all’ottavo posto della Race 2019 che gli permetterebbe di qualificarsi per le Atp Finals di Londra in programma a novembre.

Lo scorso anno a vincere il torneo fu Federer che in finale sconfisse per 7-6 (5), 6-4 il romeno Copil, raggiungendo le nove vittorie nel torneo della città dove è nato.

Atp Basilea, presentazione del tabellone

Le prime due teste di serie del seeding sono lo svizzero padrone di casa Federer e il tedesco A.Zverev che esordiranno rispettivamente contro un qualificato e l’americano Fritz; nella parte alta del tabellone insieme all’elvetico sono presenti Tsitsipas, Fognini e Wawrinka con i primi due che potrebbero incontrarsi nei quarti di finale, mentre l’ultimo teoricamente giocherebbe contro il suo connazionale per un match sempre molto intrigante. Il greco comincerà il suo percorso incontrando lo spagnolo Ramos-Vinolas, l’azzurro un qualificato, mentre “Stan the Man” l’uruguaiano Cuevas.

Nella parte bassa del seeding insieme al tedesco ci sono lo spagnolo Bautista Augut che se la vedrà contro il romeno Copil, il belga Goffin che scenderà in campo contro Cilic, match più interessante del primo turno e il giovane australiano talentuoso anche se un pò incostante De Minaur che comincerà contro un qualificato;

in questa porzione di tabellone i quarti teorici sono Zverev-Paire e Bautista Augut-Goffin.

Atp Basilea, tabellone completo

(1) Federer vs Q

Albot vs Lajovic

Tiafoe vs Evans

Cuevas vs (7) Wawrinka

(3) Tsitsipas vs Ramos

Q vs Andujar

Djere vs Krajinovic

Q vs (5) Fognini

(6) Goffin vs Cilic

Garin vs Opelka

Londero vs Gasquet

Copil vs (4) Bautista

(8) Paire vs Laaksonen

Struff vs Kecmanovic

De Minaur vs Q

Fritz vs (2) A.Zverev