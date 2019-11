Next Gen Atp Finals: Sinner-Tiafoe, dove vedere il match in tv e streaming oggi 5 novembre

Questa sera alle ore 21.30 sul cemento indoor dell’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), Sinner-Tiafoe scenderanno in campo per la prima giornata del gruppo B delle Next Gen Atp Finals.

Sinner-Tiafoe, presentazione del match

Quello tra l’azzurro e lo statunitense si preannuncia un bel match d’esordio per i due giocatori che nel raggruppamento sono stati sorteggiati insieme allo svedese Mikael Ymer e il francese Ugo Humbert che giocheranno alle ore 19.30.

Jannik Sinner classe 2001, in questa stagione ha ottenuto grandi risultati come testimonia il ranking Atp che lo vede al 95° posto ma va considerato che all’inizio di stagione era al numero 553; sono state infatti quattro le vittorie nei tornei Challenger: Bergamo, Trento, Pula e Lexington (Kentucky) più un’altra finale persa ad Ostrava (Repubblica Ceca). Un altro grande risultato l’altoatesino l’ha ottenuto lo scorso mese quando nel torneo Atp 250 di Anversa è riuscito ad arrivare fino alla semifinale persa contro lo svizzero Wawrinka per 6-3, 6-2, ma ricordiamo che nei quarti aveva sconfitto proprio Frances Tiafoe in tre set (6-4, 3-6, 6-3) ed è questo è l’unico precedente tra i due tennisti che lascia ben sperare l’azzurro.

Il ventunenne statunitense attualmente numero 47 del mondo, ha avuto una stagione non proprio positiva, nonostante l’inizio lasciasse pensare il contrario con in quarti di finale raggiunti a gennaio agli Australian Open dove perse contro Nadal, per il resto si registrano per lui quattro quarti di finale nei tornei di Miami, Estoril, Winston-Salem e il già citato Anversa. Il classe ’98 partecipò anche lo scorso anno alle Next Gen Atp Finals, dove fu eliminato al girone eliminatorio perdendo contro lo spagnolo Munar e il greco Tsitsipas prima di vincere l’ultimo ininfluente incontro contro il polacco Hurkacz.

Ricordiamo che il regolamento del torneo prevede che i primi due tennisti dei due gruppi si qualificano per le semifinali incrociate e tutti i match si disputano al meglio dei 5 set, con 4 giochi a parziale, sul punteggio di 3-3 si gioca un tiebreak ai 7 punti. Il montepremi complessivo dell’evento è di 1.259.370 euro. Nel gruppo A sono stati sorteggiati Alex De Minaur, Casper Ruud, Miomir Kecmanovic e Davidovick Fochina.

Sinner-Tiafoe, diretta tv e streaming

Il primo match del gruppo B delle Next Gen Atp Finals Sinner-Tiafoe con inizio alle ore 21.30, sarà visibile sul canale SuperTennis (ch. numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre) con la telecronaca di Giorgio Spalluto; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.