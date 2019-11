Sinner-Kecmanovic: dove vedere semifinale Next Gen Atp Finals in tv e streaming oggi 8 novembre

Questa sera alle ore 21 all’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), Sinner-Kecmanovic si sfideranno nella seconda semifinale delle Next Gen Atp Finals.

Sinner-Kecmanovic, presentazione del match

Quello odierno sarà una bella sfida visto in questa stagione tennistica sia l’azzurro che il serbo hanno ottenuto ottimi risultati che hanno permesso ad ambedue di scalare molte posizioni nel ranking Atp, basti pensare che Jannik Sinner ad inizio anno era numero 553, ora invece è attestato in novantacinquesima posizione, mentre il suo avversario è al numero 60.

Il tennista nato a San Candido (classe 2001) ha finito il gruppo B al primo posto: nella prima giornata lo statunitense Frances Tiafoe, che sulla carta era il giocatore più ostico, per 3-4 (4), 4-2, 4-2, 4,2, alla seconda lo svedese Mikael Ymer per 4-0, 4-2, 4-1 dimostrando una superiorità schiacciante, infine ieri sera nell’ultima gara del gruppo B sconfitta indolore contro il francese Ugo Humbert per 4-3 (5), 3-4 (3), 4-2, 4-2.

In questi tre match ha dimostrato un ottimo stato di forma che comunque già si era vista durante soprattutto durante la seconda parte di stagione culminata con la prima semifinale ottenuta nel circuito ad Anversa dove è stato sconfitto dal più esperto Stan Wawrinka, il mese scorso. L’ultimo incontro perso ieri alla fine ci può stare perchè comunque il primo posto era già certo e quasi sicuramente il giovane azzurro era già proiettato alla semifinale di stasera.

Miomir Kecmanovic ha terminato il gruppo A al secondo posto: positivo il suo esordio contro il norvegese Casper Ruud sconfitto per 4-3 (5), 4-3 (5), 4-2, nel secondo match sconfitto contro il favorito del torneo, ovvero l’australiano Alex De Minaur 4-1, 4-3 (4), 1-4, 4-0, mentre ieri nell’incontro decisivo per la qualificazione alla semifinale ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fochina per 4-1, 4-1, 4-3 (6).

Quello odierno è il primo precedente tra i due che dunque si sfideranno per la prima volta; chi avrà la meglio, domani 9 novembre nella finale incontrerà il vincente dell’altra semifinale che vedrà scendere in campo De Minaur-Tiafoe (inizio ore 19).

Sinner-Kecmanovic, diretta tv e streaming

La seconda semifinale delle Next Gen Atp Finals tra Sinner-Kecmanovic, con inizio alle ore 21 sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre) con la telecronaca di Giorgio Spalluto; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.