Nadal-Kyrgios: dove vedere in diretta tv e streaming Australian Open, oggi 27 gennaio

Questa mattina non prima delle ore 9 italiane (le 19 locali), Nadal-Kyrgios si affronteranno sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne, per gli ottavi di finale degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam.

Nadal-Kyrgios, presentazione del match

L’incontro odierno tra lo spagnolo e l’australiano rispettivamente testa di serie numero 1 e 23 sarà tutto da vivere vista la grande rivalità tra i due, i quali hanno sempre dimostrato quando si sono affrontati che non si amano particolarmente e dunque sarà interessante vedere come reagirà soprattutto il pubblico di casa durante i punti del match.

In questi primi tre turni Rafael Nadal ha avuto vita abbastanza facile non perdendo nemmeno un set e mostrando subito un’ottima forma: al primo turno vittoria contro il boliviano Hugo Dellien per 6-2, 6-3, 6-0, al secondo battuto l’argentino Federico Delbonis per 6-3, 7-6 (4), 6-1 e nel terzo il connazionale Pablo Carreno Busta con il risultato di 6-1, 6-2, 6-4. Dunque nessun passaggio a vuoto per il maiorchino che vuole cercare di vincere subito il primo Slam del 2020 qui a Melbourne dove in carriera ha trionfato solamente una volta quando nel 2009 sconfisse in finale lo svizzero Roger Federer in cinque set dopo un match dalle mille emozioni.

Queste le sue parole alla vigilia sul suo avversario di oggi: Onestamente, non lo conosco personalmente per avere un’opinione chiara. È chiaro, ovviamente, che quando fa cose che secondo me non vanno bene, non mi piace. Quando gioca bene a tennis e mostra passione per questo gioco, è un giocatore positivo per il nostro tour e voglio che il mio tour sia migliore, non peggiore. Quindi i giocatori che migliorano il tour sono importanti. Quando è pronto a giocare al suo miglior tennis e giocare con passione, è uno di questi ragazzi. Quando fa le altre cose, ovviamente non mi piace”.

Nick Kyrgios genio e sregolatezza del circuito, vincendo oggi avrebbe la possibilità di eguagliare il suo miglior risultato a Melbourne quando arrivò nei quarti di finale nel 2015 sconfitto dallo scozzese Andy Murray in tre set; il percorso dell’australiano fin qui non è stato facile: infatti dopo un ottimo esordio con vittoria sull’italiano Lorenzo Sonego in tre set (6-2, 7-6, 7-6), al turno successivo contro il francese Gilles Simon ha dovuto cedere un parziale (l terzo) nel successo per 6-2, 6-4, 4-6, 7-5, ma è nei sedicesimi di finale che Kyrgios ha dato il meglio e il peggio di se nell’arco dello stesso incontro quando contro il russo Karen Khachanov vinti i primi due set per per 6-2, 7-6 (5), nei successivi due ha perso entrambi i tie break (8-6 e 9-7) non sfruttando due match point (uno per set), dunque nel quinto e decisivo parziale c’è voluto il super tie break vinto dall’australiano per 10-8 nonostante lo svantaggio per 8-7; una vittoria thrilling che ha mandato in estati gli spettatori locali finalmente felici di vedere il loro beniamino andare avanti a Melbourne in match epico. Ora bisognerà vedere se queste 4 ore e mezza si faranno sentire nel match di oggi oltretutto contro il numero del ranking Atp.

I precedenti tra i due sono sette con Nadal in vantaggio per 4-3 (1-1 negli Slam): nella scorsa stagione si sono sfidati in due occasioni con una vittoria per parte dove ad Acapulco ha avuto la meglio l’australiano e a Wimbledon lo spagnolo.

Nadal-Kyrgios, diretta tv e streaming

Il match di ottavi di finale tra Nadal-Kyrgios che scenderanno in campo non prima delle ore 9 italiane, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, sarà visibile in diretta tv su Eurosport HD (canale 210 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player.

