Tennis Atp, gli italiani in campo settimana prossima. Dove giocheranno Sinner e gli altri azzurri?

Tornei ATP della prossima settimana e gli italiani in campo

Sono tre i tornei che si disputeranno dopo l’Australian Open e sono quelli di Montepellier, Pune e Cordoba. Fognini dopo un ottimo Australian Open rinuncia a Montepellier e quindi sara Jannik Sinner l’unico italiano presente in Francia, mentre sono sette invece il azzurri che si divideranno tra gli altri due tornei. Tutti è tre i tornei sono diversi tra loro, si giocano in parti del mondo diverse e su superfici diverse: a Montepellier (Francia) si gioca su cemento indoor, a Pune (India) si gioca su cemento all’aperto mentre a Cordoba (Argentina) su terra rossa.

All’ATP 250 di Monteppelier con montepremi di € 606,350 parteciperanno come numero uno e due del seeding David Goffin e Denis Shapovalov che ha preso il posto di Fabio Fognini come numero 2. Come Fabio anche Rublev, Pouille, Albot e Millman si sono ritirati dal Torneo e così Sinner , sicuro di partecipare grazie ad una wild card, entra nel tabellone principale grazie alla posizione nel Ranking senza utilizzare la wild card che verrà data dagli organizzatori ad un altro tennista. Nell’altro ATP 250 che si disputerà nella stessa settimana ma a Cordoba con montepremi di $610,010 ci sarà il solito raduno di terraioli. Le prime due teste di serie sono i padroni di casa, ovvero Diego Schwartzman e Guido Pella. Gli italiani presenti in tabellone sono tre e sono: Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager, mentre in caso di Forfait di qualche giocatore potrebbero entrare anche Alessandro Giannessi e Lorenzo Giustino. L’ultimo torneo in programma (sempre in questa settimana) è l’ATP 250 di Pune con montepremi di $610,010 dove sono presenti ben quattro italiani: Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. Le due teste di serie del torneo sono Benoit Paire e Ricardas Berankis, ma da tener d’occhio ci sono anche Philipp Kohlschreiber e Ivo Karlovic. (FONTE: Ubitennis)