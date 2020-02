Sinner-Gombos: dove vedere in tv e streaming Atp Marsiglia, oggi 18 febbraio

Oggi non prima delle ore 14 Sinner-Gombos disputeranno il match di primo turno del torneo Atp di Marsiglia sul campo principale (cemento indoor) del Palazzo dello Sport della città marittima francese.

Sinner-Gombos, presentazione del match

Il tennista azzurro dopo i quarti di finale ottenuti la scorsa settimana a Rotterdam dove è stato sconfitto dallo spagnolo Carreno Busta 7-6 al terzo set dopo aver sciupato due match point nel tie break decisivo, vorrà cercare qui in Francia di migliorare ancor di più il suo ranking che da ieri lo vede al 68° posto mondiale (suo miglior risultato). Il sorteggio del primo turno è stato abbastanza benevolo considerando che il suo avversario odierno, ovvero lo slovacco Norbert Gombos, è numero 102 del mondo ed è entrato in tabellone attraverso le qualificazioni dove ha sconfitto domenica il russo Vatutin che si è ritirato al terzo game dell’incontro e poi ieri il transalpino Benchetrit dopa una maratona vinta per 6-4, 6-7 (7), 6-4 che può avergli sottratto parecchie energie fisiche che Sinner deve essere bravo ad approfittarne, anche se il suo avversario è in buona forma ricordando che due settimane fa è riuscito ad arrivare ai quarti di finale del torneo di Montpellier sconfitto dal francese Monfils, dopo aver sconfitto al primo turno proprio lo spagnolo Carreno Busta e al secondo il finlandese Ruusuvuori.

Sinner sulla carta partirà favorito e vincendo il match si regalerebbe per il turno successivo il russo Medvedev, testa di serie numero uno e cinque del ranking Atp che grazie al bye a disposizione ha avuto la possibilità di andare direttamente agli ottavi di finale. Per Sinner sarebbe un’ottima occasione per vederlo all’opera con un Top Five, dopo il bel successo per 7-6 (7), 7-5 contro il belga Goffin (numero dieci del ranking) nel torneo di Rotterdam.

Sinner-Gombos, diretta tv e streaming

Il match di primo turno del torneo Atp di Marsiglia tra Sinner-Gombos, che comincerà alla fine dell’incontro di primo turno Hurkacz-Hoang (comunque non prima delle ore 14) sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre), ma per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

L’incontro sarà visibile anche su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky), mentre un’altra modalità di visione sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.