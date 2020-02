Sinner-Medvedev: dove vedere in tv e streaming Atp Marsiglia oggi 20 febbraio

Oggi 20 febbraio (non prima delle ore 15.20) Sinner-Medvedev disputeranno il match di secondo turno del torneo Atp di Marsiglia sul campo principale (cemento indoor) del Palazzo dello Sport della città marittima francese.

Sinner-Medvedev, presentazione del match

Per Jannik Sinner continua l’ottimo momento dopo la semifinale sfiorata la settimana scorsa a Rotterdam e nel primo turno giocato martedì 18 ha vinto contro lo slovacco Gombos per 6-4, 7-6 (5) al termine di un match giocato bene dimostrando già un’ottima condizione fisica nonostante sia passato solamente un mese e mezzo dall’inizio della stagione. Ovviamente il match odierno sarà molto proibitivo visto che Daniil Medvedev numero cinque del ranking Atp è stato l’anno scorso uno dei migliori giocatori del circuito anche se va detto che quest’inizio di 2020 non è stato dei migliori con l’eliminazione al quarto turno degli Australian Open per mano dello svizzero Wawrinka (6-2 al quinto set) e quella al primo turno dell’altra settimana a Rotterdam contro il canadese Pospisil in due set.

Per l’azzurro sarà comunque un incontro senza niente da perdere anche se in questo momento visto il suo ottimo tennis potrebbe cercare la vittoria che bisserebbe quella contro un Top Ten (la prima in carriera) ottenuta negli ottavi di finale di Rotterdam contro il belga Goffin.

Queste le parole del diciottenne italiano alla vigilia della gara: “La sconfitta della settimana scorsa con Carreno Busta è stata dura da mandare giù. Farò di tutto per giocare il mio miglior tennis e cercare di vincere contro Medvedev. Se non ci riuscissi, sarebbe comunque una bella esperienza“.

Tra i due giocatori sarà il primo confronto diretto e chi avrà la meglio giocherà domani il quarto di finale contro il vincente dal match tra il francese Simon e lo sloveno Bedene, in programma sempre oggi.

Sinner-Medvedev, diretta tv e streaming

Il match di secondo turno del torneo Atp di Marsiglia tra Sinner-Medvedev sarà visibile sul canale SuperTennis (canale numero 224 del decoder Sky e 64 del digitale terrestre), ma per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

L’incontro tra l’italiano e il russo sarà visibile anche su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder Sky), mentre un’altra modalità di visione sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.

Ricordiamo che questo incontro sarà il terzo in ordine cronologico sul campo principale dopo quelli tra Simon-Bedene e Shapovalov-Cilic e comunque non comincerà prima delle ore 15.20.