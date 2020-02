Tabellone Atp Dubai: presenti Djokovic e Tsitsipas, al via Fognini e Musetti

Da oggi fino a sabato 29 febbraio sul cemento outdoor di Dubai (Emirati Arabi) si disputerà il torneo Atp 500 (montepremi 2.579.574 euro) che vedrà ai nastri di partenza trentadue giocatori e con otto teste di serie.

Atp Dubai, presentazione del tabellone

Le prime due teste di serie del torno sono Djokovic e Tsitsipas con quest’ultimo fresco vincitore sul cemento di Marsiglia: il serbo esordirà contro il tunisino Jaziri, mentre il greco se la vedrà contro l’ostico spagnolo Carreno Busta. Nella parte alta del seeding insieme alla testa di serie numero uno troviamo il francese Monfils (numero 3) opposto all’ungherese Fucsovics e il russo (numero 7) che troverà il kazako Kukushkin; molto interessante il match che vedrà scendere in campo il francese Paire e il croato Cilic.

Nella parte bassa invece in campo i due tennisti azzurri, ovvero Fognini (numero 4 del seeding) che comincerà il suo torneo contro il britannico Evans e il quasi 18enne Musetti entrato in tabellone tramite le qualificazioni e che giocherà contro il russo Rublev (numero 6) in un incontro proibitivo. Ricordiamo che il giocatore nato a Carrara il 3 marzo 2002 è il più giovane tennista del proprio paese ad aver vinto una prova del Grande Slam a livello Juniores (Australian Open 2019). Invece lo spagnolo Bautista Agut (numero 5) dovrà vedersela contro il tedesco Struff in una incontro tutto da guardare.

Nella scorsa stagione il torneo fu vinto dallo svizzero Federer (assente per infortunio) che conquistò il suo centesimo torneo della sua carriera grazie al successo in finale contro l’ellenico Tsitsipas per 6-4, 6-4.

Atp Dubai, tabellone completo

(1) Djokovic vs (WC) Jaziri

Kohlschreiber vs (WC) Safwat

(WC) Gunneswaran vs (Q) Dennis Novak

Kukushkin vs (7) Khachanov

(3) Monfils vs Fucsovics

Lu vs (Q) Yasutaka Uchiyama

(Q) Lloyd Harris vs Gasquet

Cilic vs (8) Paire

(6) Rublev vs (Q) Musetti

Sousa vs Krajinovic

Nishioka vs Herbert

Evans vs (4) Fognini

(5) Bautista Agut vs Struff

Basilashvili vs Berankis

Hurkacz vs Bublik

Carreno Busta vs (2) Tsitsipas

Ricordiamo che il torneo Atp di Dubai sarà visibile sul canale in chiaro Supertennis (canale 224 del decoder Sky, 64 del digitale terrestre) che trasmetterà tutto il torneo dal primo all’ultimo giorno; per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il torneo brasiliano in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.