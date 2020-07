Formula 1, ecco le novità che porterà Ferrari a Budapest

Come detto già da tempo, il terzo Gran Premio della stagione sarà quello decisivo per capire le sorti della Ferrari in questa stagione. Già prima del Gran Premio d’Austria, gli uomini della Rossa avevano detto che “la vera Ferrari si vedrà solo in Ungheria” e in questo momento è proprio quello che sperano tutti i tifosi Ferrari in vista del terzo Gran Premio della stagione di Formula 1. Si correrà all’Hungaroring, a circa 30 km da Budapest, su un circuito dove è difficile sorpassare e quindi saranno fondamentali le qualifiche, soprattutto per la Ferrari che arriva in difficoltà. Dopo gli aggiornamenti portati nel Gran Premio di Styria, potrebbero esserci alcune novità. Ecco di seguito i dettagli.

Novità Ferrari a Budapest. Le ipotesi

Dopo il pacchetto di aggiornamenti portato nel secondo Gran Premio, quello di Styria, a Budapest ci potrebbe essere un secondo pacchetto di novità aerodinamiche. Col passare delle ore si scopriranno eventuali dettagli, ma al momento ecco alcune ipotesi: potrebbero essere portati alcuni aggiornamenti non visibili ma legati ai pacchi radianti e alle dinamiche di flusso interne alle pance. Un altra ipotesi potrebbe essere quella di un nuovo muso, che se non arriverà a Budapest arriverà a Silverstone. Insomma, in questo Gran Premio ci si attende una reazione da parte della Ferrari, con o senza aggiornamenti.