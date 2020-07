MotoGp, Valentino Rossi correrà altre due stagioni con la Yamaha Petronas

Valentino Rossi correrà altre due stagioni con la Yamaha. L’indiscrezione, che ha fatto spalancare tutto il gas della passione di tanti tifosi del Dottore, è stata rivelata dalla Gazzetta dello Sport.

MotoGP, Valentino rossi gareggerà fino al 2022: le rivelazioni della Gazzetta dello Sport

Il quotidiano sportivo ha rivelato che sarebbe avvenuta la firma del contratto tra il campionissimo di Tavullia (Valentino Rossi) e la Casa costruttrice di Iawata (la Yamaha). L’accordo dovrebbe essere ufficializzato durante il weekend della gara della MotoGP a Jerez (17-19 luglio).

Valentino Rossi continuerà a gareggiare in MotoGP

Il Dottore nove volte campione del mondo continuerà a gareggiare in MotoGp ma non nel team ufficiale. Del team ufficiale è entrato a farne parte Fabio Quartararo. Valentino Rossi, pertanto, scenderà in pista per altre due stagioni con il team satellite Petronas; e al suo fianco avrà il suo amico (e allievo) Franco Morbidelli. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport l’accordo siglato prevede una stagione (il 2021) più l’opzione per una seconda. Rossi gareggerà con la moto M1 ufficiale, uguale quindi a quella che utilizzeranno i piloti del team ufficiale.

MotoGP, Valentino Rossi e la scelta di proseguire a gareggiare

In più di un’occasione Rossi e il suo entourage avevano affermato: “Decideremo se continuare dopo le prime gare“. Ma sorpresa nella sorpresa, la decisione è giunta a una settimana dalla ripresa del Motomondiale. Valentino Rossi ha effettuato il suo esordio nel 1996 e probabilmente cercherà di raggiungere la vittoria del decimo titolo nella classe regina.