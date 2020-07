WWE, Vince McMahon vuole comprare il Sunderland?

Un rumour che nelle ultime ore sta scuotendo il mondo del wrestling WWE e quello calcistico del Sunderland, ma questo 2020 non sta smettendo di regalarci sorprese.

Il famoso account Twitter “not EFL Hub” ha riportato la notizia secondo la quale il 74enne patron della WWE Vince McMahon sarebbe interessato a comprare il Sunderland, squadra che milita in League One (terza divisione inglese).

Il 18 luglio Stewart Donald, attuale proprietario dei “Black Cats“, ha dato le sue dimissioni ed è pronto a vendere la società solo ad un acquirente in grado di riportare i biancorossi in Premier League.

Vince McMahon pare si sia letteralmente innamorato del club dopo aver visto la serie tv “Sunderland ‘Til I Die” su Netflix, che racconta la “tragedia” sportiva del Sunderland nelle due stagioni riprese dalle telecamere di Netflix.

Il patron della WWE potrebbe prendere il Sunderland anche per entrare nuovamente in competizione con la famiglia Khan, già proprietaria della lega rivale della WWE (la AEW) e del Fulham che questa sera si giocherà il ritorno della finale playoff di Championship contro il Cardiff City.

Né il Sunderland né Vince McMahon per ora hanno risposto alla notizia apparsa in queste ore, ma che pare aver acceso pesantemente l’ironia dei tifosi del Sunderland che stanno già commentando l’accaduto sui social: “Can’t wait for Triple H and Undertaker to do the half time challenge 1st game of the season” o chi chiede addirittura l’acquisto dei lottatori della WWE “Kane & Stone Cold Steve Austin could be our defensive players“.