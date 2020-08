MotoGP, dove vedere il GP Austria 2020: diretta tv e streaming gratis

L’infortunio di Marc Marquez ha reso più incerto il campionato di MotoGP e il Mondiale 2020 si sta rivelando bellissimo. Al momento le prime due gare sono state vinte dal giovane pilota francese Fabio Quartararo, seguito dal primo storico successo di Brad Binder. Le prossime gare in programma si disputeranno entrambe sul circuito austriaco del Red Bull Ring. La prima gara è in programma domenica 16 agosto 2020 con la partenza fissata alle ore 14:00. Ecco di seguito dove vedere il Gran Premio austriaco in diretta tv e diretta streaming.

MotoGP – Dove vedere il GP Austria 2020 in diretta tv

Tutti i tifosi e appassionati della MotoGp, potranno seguire cosa accadrà sul circuito di Spielberg in Austria durante la gara sul canale di Sky Sport MotoGP HD (canale numero 208 del decoder satellitare). La gara sarà visibile in differita anche in chiaro su Tv8 alle ore 18:45 di domenica 16 agosto.

MotoGP – Dove vedere il GP Austria 2020 in diretta streaming

Per chi non potrà seguire il Gran Premio di MotoGp da casa, sarà possibile farlo in diretta streaming. Per tutti gli abbonati Sky sarà possibile seguire la gara attraverso l’applicazione Sky Go e NowTv (da tutti i dispositivi mobili, tablet e pc). Per chi non è abbonato alla famosa pay tv, potrà seguire la gara in diretta streaming anche sulla piattaforma DAZN.