Fabio Aru, si apre la pista della NTT? L’indiscrezione

Fabio Aru deve costruirsi un futuro con una nuova squadra dopo il termine della sua avventura con la UAE Emirates. Nelle ultime interviste, il Cavaliere dei Quattro Mori ha sottolineato che verso la fine del mese rivelerà la prossima destinazione. Nelle ultime ore, l’indiscrezione del web è che il team NTT sarebbe fortemente interessato a Fabio Aru.Il team sudafricano infatti, sta lottando per riuscire a continuare la sua avventura vista la scelta dello sponsor principale di chiudere il suo impegno a fine stagione.

Fabio Aru, la scelta si avvicina

Si avvicina sempre di più la scelta di Fabio Aru sul team con cui correrà la prossima stagione ciclista 2021. La squadra NTT potrebbe essere la formazione ideale per rilanciare il corridore sardo. La formazione ha infatti bisogno di rilanciarsi ed è alla ricerca di un leader per condurre la squadra verso nuove vittorie. Aru quindi avrebbe l’opportunità di correre grandi corse, ma di farlo senza troppe pressioni, le stesse che non hanno giovato in queste due ultime stagioni.

Certo è che ora il corridore ha bisogno di fiducia e di ritrovarsi per poter tornare a competere nelle grandi corse. Non resta che attendere qualche settimana per comprendere se l’indiscrezione troverà conferma ufficiale.