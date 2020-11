Nibali futuro commissario tecnico? Ecco la risposta del corridore

Vincenzo Nibali fresco di compleanno dovrà riflettere sul suo futuro. Al momento questo non sembra essere lontano dalla bicicletta. Infatti, anche nel 2021 lo vedremo in sella alla sua bici col la Trek Segafredo alla caccia di nuove vittorie nei grandi giri. Nonostante una stagione non brillante, lo Squalo dello Stretto ha ripreso ad allenarsi in palestra per preparare al meglio la prossima stagione. Come obiettivo infatti, ci saranno sicuramente le Olimpiadi, rinviate di un anno a causa della pandemia.

La domanda che i più si pongono è però la seguente: “Nel futuro di Nibali ci sarà il ruolo di commissario tecnico?”.

Nibali futuro commissario tecnico? La risposta del corridore

Si è ipotizzato tanto sul futuro di Vincenzo Nibali una volta che appenderà la bicicletta. Si è pensato ad un futuro come commissario tecnico. Ma al riguardo, lo Squalo dello Stretto ha sottolineato in una diretta con Aisla e come riportato da Oasport: “Se mi piacerebbe diventare ct della nazionale? No, non credo quello è un ruolo molto ‘politico’ e non fa per me, credo che preferirei lavorare con i giovani, ma ancora non ho pensato al futuro. Obiettivi per il 2021? Prima aspettiamo che esca il calendario definitivo e poi decideremo assieme alla squadra”.