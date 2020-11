Vincenzo Nibali già al lavoro per organizzare il 2021

Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d’Italia al settimo posto. Lo Squalo dello Stretto ad un mese dall’evento e dopo un po’ di riposo ha ripreso ad allenarsi. Nello specifico infatti, ha riniziato il lavoro in palestra per preparare al meglio la stagione 2021. Al riguardo Nibali, fresco di 36 primavere ha chiosato sulla stagione terminata: “Non è stata una delle mie stagioni migliori, speriamo di ritornare più forti”.

Nel 2021 uno degli obiettivi più ambiti dal corridore siciliano sono sicuramente le Olimpiadi di Tokyo 2020 rimandate di un anno a causa della pandemia.

Vincenzo Nibali pronto a ripartire per il 2021. Le dichiarazioni di Guercilena

A parlare della prossima stagione ciclistica è il team manager della Trek Segafredo. Come riportato dal sito quotidiano.net, Guercilena ha affermato: “Nel 2021 vogliamo essere solidi nelle classiche e migliorare rispetto a quello che abbiamo ottenuto in questa stagione. Per i grandi giri abbiamo Nibali, Mollema e Ciccone che, dopo un’annata difficile, saranno pronti a lottare ancora per centrare grandi risultati. Poi ci concentreremo sul gruppo dei giovani che vogliamo far avanzare di un altro step verso il successo”.

Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per comprendere come Nibali organizzerà il calendario con i suoi obiettivi principali per la prossima stagione ciclistica.