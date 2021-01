Daniel Bryan e i problemi di salute mentale

Quando guardiamo i personaggi in tv o sui social, tendenzialmente pensiamo che questi abbiano una vita felice e tranquilla, che possano fare tutto quello che vogliono, ma molte volte non è così. Dietro quella maschera di felicità si nasconde un lato oscuro, fatto di dipendenze da droga e alcol, e di depressione. Non è raro, infatti, trovare personaggi famosi che dopo anni di successi sono entrati nel tunnel della droga. Questo ovviamente accade anche nel modo del wrestling. Sono tanti i lottatori della WWE e delle altre federazioni che sono stati spesso vittime delle loro dipendenze. C’è chi ce l’ha fatta e chi, come Eddie Guerrero e Chris Benoit, non ce l’ha fatta, lasciando dietro di sé un vuoto nei fan e non solo. La federazione dei McMahon, dopo spiacevoli avvenimenti, è attenta alla salute mentale dei suoi atleti, aiutandoli nel loro percorso di guarigione dalle dipendenze.

Daniel Bryan, come sta?

Certamente tra i wrestler più amati della WWE c’è Daniel Bryan, classe 1981 di Aberdeen, negli Stati Uniti d’America, lottatore del roster di Smackdown. Nella WWE Bryan è un cinque volte campione del mondo, avendo detenuto il WWE Championship quattro volte e il World Heavyweight Championship una volta, oltre ad aver vinto anche per una volta rispettivamente lo United States Championship e il WWE Tag Team Championship in coppia con Kane, formando il Team Hell No.

Proprio il lottatore statunitense Daniel Bryan nelle scorse ore ha pubblicato un tweet che ha fatto preoccupare molto i suoi fan. Sul famoso social, American Dragon ha scritto: “Cara Mente, per favore smettila di cercare di sistemare i miei problemi personali, specialmente quando sembra che tu li stia solo inventando. Grazie!“. Una frase che subito ha allarmato i numerosi fan di Bryan che si sono chiesti il motivo di tale post che, conoscendo il personaggio, potrebbe essere anche di natura ironica. Quello che si è riuscito a capire dal passato di Daniel Bryan, il lottatore in passato ha dovuto combattere con un nemico terribile, la depressione, che l’aveva portato addirittura a pensare al ritiro prima del suo debutto in WWE. Alla fine Daniel Bryan si è rialzato alla grande, diventando uno dei più amati nella famosa federazione di wrestling. La speranza è che si possa sapere di più su questo post e che American Dragon stia bene fisicamente e mentalmente, ma siamo sicuri che vincerà anche questa battaglia.