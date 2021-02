Fabio Aru conclude nel primo gruppo la Drome Classic

Fabio Aru conclude nel primo gruppo la Royal Bernard Drome Classic vinta da Andrea Bagioli. Nello specifico il Cavaliere dei Quattro Mori ha ottenuuto la 32esima piazza. Il percorso non era favorevole alle caratteristiche del corridore di Villacidro. Infatti, come concordato con la squadra, ha dato vita ad una prestazione in appoggio a Simon Clarke che ha chiuso la corsa al 5° posto.

Fabio Aru conclude il fine settimane di corse in Francia. L’ordine di arrivo

Per il corridore sardo si conclude in maniera positiva dal punto di vista della forma fisica, la due giorni di classiche in Francia. Aru ha chiuso la corsa al 32esimo posto.

Questo l’ordine d’arrivo dei primi dieci corridori:

1 BAGIOLI Andrea (ITA) DECEUNINCK – QUICK-STEP 4:23:18

2 IMPEY Daryl (RSA) ISRAEL START-UP NATION

3 HONORÉ Mikkel (DEN) DECEUNINCK – QUICK-STEP

4 SIMON Julien (FRA) TOTAL DIRECT ENERGIE

5 CLARKE Simon (AUS) TEAM QHUBEKA ASSOS

6 GODON Dorian (FRA) AG2R CITROEN TEAM

7 GIRMAY Biniam (ERI) DELKO

8 GAUTIER Cyril (FRA) B&B HOTELS P/B KTM

9 BARGUIL Warren (FRA) TEAM ARKEA – SAMSIC

10 VAKOČ Petr (CZE) ALPECIN-FENIX

Ricordiamo che la corsa è stata vinta dal 21enne della Deceuninck-Quick Step Andre Bagioli. L’atleta italiano ha staccato tutti sull’ultima asperità di giornata, il Mur d’Eurre, giungendo in solitaria alla conquista del suo primo successo stagionale.