Fabio Aru prosegue le corse in Francia. Le dichiarazioni

Fabio Aru prosegue la sua stagione 2021 in Francia. Dopo aver corso il Tour de la Provence e il Tour des Alpes Marittimes et du Var, il Cavaliere dei Quattro Mori correrà altre due classiche nel territorio francese. Uno dei direttori sportivi della Qhubeka-Assos Alex Sans Vega si è espresso al riguardo come riportato dal sito centotrentuno: “Queste sono gare davvero difficili con strade strette e con diversi tipi di salite che rendono le gare molto emozionanti ma dove devi essere a un ottimo livello e concentrato tutto il giorno. La gara di sabato è più adatta agli scalatori, quindi cercheremo di vedere cosa sono in grado di fare Aru, Frankiny e Simon Clarke durante la giornata. Kilian ha già ottenuto un ottimo risultato in questa gara, quindi è un percorso adatto per lui.

Fabio Aru protagonista ancora in Francia. Le parole del direttore sportivo



Sulla gara di domenica invece, Alex Sans Vega ha sottolineato: “Domenica abbiamo l’ex vincitore Simon e così ancora una volta proveremo a ripetere quel successo concentrandoci al 100% per supportarlo nella giornata. Tutto sommato sarà un weekend di gare duro, ma sembra probabile che il tempo sarà molto migliore rispetto agli anni precedenti: soleggiato, caldo secco e poco vento. Speriamo davvero di mostrare la maglia Qhubeka ASSOS nella parte anteriore e di ottenere un buon risultato.”