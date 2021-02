Fabio Aru pronto per l’esordio di domani, giovedì 11 febbraio al Tour de La Provence 2021, corsa ciclistica in programma dall’11 al 14 febbraio. Il corridore sardo indosserà per la prima volta su strada i colori della Qhubeka – Assos, la sua nuova squadra dopo l’esperienza negativa delle ultime stagioni con il team UAE Emirates.

Fabio Aru pronto per l’esordio. Le dichiarazioni del corridore

Fabio Aru è pronto per fare l’esordio su strada con la sua nuova squadra. L’umore è alle stelle e la voglia di riscatto è tanta. Come riporta il sito cyclingpro.net, il Cavaliere dei Quattro Mori ha espresso il suo pensiero sull’esordio imminente: “Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare la mia stagione su strada con la mia nuova squadra. Sicuramente ho lavorato duramente nel corso di questo inverno, anche grazie alle partecipazioni in alcuni eventi di ciclocross, nei quali mi sono molto divertito. Nel complesso sono molto soddisfatto della mia forma e ora voglio concentrarmi su questo inizio. Darò il massimo per la mia squadra e i miei compagni. Vedremo come la corsa si svilupperà”.

Per Fabio Aru sarà dunque questo il primo banco di prova per mettere alla prova tutta la preparazione fisica dei mesi precedenti. Non resta che seguire la corsa per scoprire come andrà la prestazione del corridore.