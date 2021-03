Chris Froome analizza la sua forma fisica in vista del Tour

Chris Froome analizza la sua forma fisica alla volta di Catalunya, breve corsa a tappe che si sta disputando nel corso di questa settimana. Il britannico sta sfruttando queste prime corse stagionali per affinare la sua forma fisica in vista del suo grande obiettivo: vincere il quinto Tour de France. Effettivamente, in queste prime corse, come sottolineato dallo stesso capitano del team Israel la condizione fisica non è ottimale per puntare alla vittoria, ma c’è ancora tanto tempo a disposizione per migliorare con gli allenamenti e tentare l’assalto al quinto Tour de France.

Chris Froome analizza la sua forma fisica. Le dichiarazioni

Il corridore britannico Chris Froome ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua condizione fisica a Cyclingnews. Al riguardo ha affermato: “Abbiamo una buona squadra con Martin e Woods. Per quanto mi riguarda so che non sarò in grado di lottare per la vittoria, ma arrivo da un buon allenamento in quota e sarà interessante capire i miei miglioramenti. Spero di vedere progressi ma in generale sto ragionando di settimana in settimana per arrivare al meglio al Tour, lì capirò il mio vero livello”.

Non resta quindi che attendere ancora qualche mese, quando inizierà il Tour de France 2021 e scopriremo se Chris Froome riuscirà a raggiungere l’obiettivo.