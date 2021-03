Fabio Aru continua la preparazione per gli impegni stagionali. Le novità

Fabio Aru, corridore del team Qhubeka-Assos continua la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Il corridore, si è preso una piccola pausa dalle corse dopo aver partecipato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha chiuso la sua prestazione in 26esima posizione.

Ma la stagione del corridore non si ferma di certo qui. Infatti, il corridore è tornato al lavoro con uno stage in altura al Teide dopo un periodo di febbraio-marzo che l’ha visto protagonista nelle corse in terra francese.

Fabio Aru continua la preparazione per il proseguo della stagione

Fabio Aru continua quindi la preparazione in maniera incessante con uno stage in altura al Teide. I ciclisti del World Tour si ritrovano qui, quasi ogni anno per allenarsi in quota. Questo proprio perché qui vi è un clima temperato delle Canarie che aiuta la preparazione in alta quota. Il Cavaliere dei Quattro Mori si sta allenando con altri compagni di squadra, il team Qhubeka-Assos, Sono presenti infatti anche lo svizzero Mauro Schmid e il lucano Domenico Pozzovivo.

Per i corridori è tempo quindi di pensare ai prossimi impegni ciclistici. Il Cavaliere dei Quattro Mori nello specifico potrebbe tornare in sella alla sua bicicletta già al Giro dei Paesi Baschi. La manifestazione ciclistica è in programma a partire dal prossimo 5 aprile.