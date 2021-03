Luca Guarcilena parla dell’obiettivo di Nibali al Giro

Luca Guarcilena, General Manager della Trek-Segafredo, è stato ospite di una nuova puntata di Bike2U, un format a cura di Sport2U e con la collaborazione di OA Sport. Durante la puntata sono state affrontate diverse tematiche legate all’attuale stagione ciclistica. Al riguardo si è parlato anche del Giro d’Italia, rispettivamente agli obiettivi su Vincenzo Nibali alla corsa rosa. Al riguardo Guarcilena ha sottolineato: “Ci presenteremo al Giro d’Italia con Vincenzo Nibali e Bauke Mollema più pensando alle tappe, poi vedremo cosa ci riserverà la classifica. Ciccone farà la Vuelta come capitano. Dovrà vivere questa esperienza per capire dove si può posizionare in un giro di tre settimane”.

Luca Guarcilena, il pensiero su Ciccone

Guarcilena si è soffermato anche sul corridore Giulio Ciccone. Al riguardo ha affermato: “Quest’anno è partito abbastanza bene, ha già fatto dei piazzamenti nei 5. Ancora deve crescere, ma siamo fiduciosi che dal Giro d’Italia in poi possa raggiungere un rendimento alto. E’ stato uno dei nostri più grandi investimenti, ci crediamo da tempo. Speriamo possa diventare uno dei migliori atleti in campo internazionale quando ci sono le salite”.

Non resta quindi che attendere il mese di maggio per seguire il Giro d’Italia e scoprire come saranno le prestazione nella corsa rosa dei corridori della Trek-Segafredo.