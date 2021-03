Nibali all’Astana? Martinelli: “Sono affezionato a lui”

Nibali all’Astana? Questo è stato l’interrogativo che nelle scorse settimane ha tenuto banco nel mondo del ciclismo. Ma sembrano molto lontane le possibilità di un ritorno dello Squalo dello Stretto al team con cui ha vinto tanti trofei.

Il tecnico della squadra Astana, Martinelli avrebbe voluto il ritorno del corridore messinese. Come riportato da quibicisport.it, Martinelli ha confessato: “E’ vero che ho detto a Vincenzo di tornare a casa, ma so anche che non sarà possibile. La verità è che sono veramente affezionato a Nibali. E’ sicuramente il campione cui sono più legato, anche più di Pantani.

Nibali all’Astana? Martinelli racconta il suo affetto per il corridore

Martinelli ha poi proseguito: “Marco è arrivato da me che era un ragazzino ed è cresciuto con me. Vincenzo invece era già un campione, eppure i suoi comportamenti sono sempre stati di una correttezza esemplare. Come abbiamo lavorato insieme, non si è più ripetuto con nessun altro. Ha vinto di tutto, ma non ha mai perso la sua educazione, la sua disponibilità, la sua umiltà. E’ un esempio per tutti”. La favola tanto sognata da Martinelli potrà avere il suo lieto fine? Non resta che attendere qualche mese per comprendere come si evolverà la stagione del corridore messinese, Vincenzo Nibali attualmente in forze alla Trek-Segafredo.