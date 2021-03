Paul Heyman rivelazione sulla WWE: “Una grande star sta per tornare”

Nel mondo della WWE i protagonisti non sono solamente i wrestler. Infatti una delle figure di spicco è sicuramente Paul Heyman, storico manager dei wrestler più famosi, come Brock Lesnar. Negli anni novanta veniva considerato come uno dei migliori booker in circolazione per via della sua abilità nel costruire match e storyline, oltre alla grande visione nello scoprire nuovi talenti. Tuttavia era opinione diffusa che fosse carente nella gestione finanziaria della compagnia ECW, tanto che nel 2001 la compagnia dichiarò bancarotta. Ora al fianco di Roman Reigns, l’attuale WWE Universal Champions, Heyman ha parlato ai microfoni di Talking smack. Qui ha rilasciato importanti dichiarazioni circa una famosa star WWE.

Paul Heyman: “Jimmy Uso è pronto a tornare a SmackDown”

Nel corso della trasmissione che il manager conduce dopo Friday Night Smackdown, Paul Heyman ha rivelato che Jimmy Uso è pronto a tornare a SmackDown. Uso non combatte da tempo, in particolare dall’infortunio subito nel Ladder Match contro John Morrison e Kofi Kingston ottenuto a Wrestlemania 36. Paul Heyman ha affermato che Jimmy Uso potrebbe aiutare Big E. Ecco cosa ha rivelato: “Guardate Jey Uso, non è solo un Main Eventer, non è solo il braccio destro del Tribal Chief ma è anche una sorta di agente segreto per Roman. Gli sarà spesso di aiuto, anche per il Main Event di Wrestlemania 37 credo sarà così. Se Big E vuole proteggere il suo titolo deve ricordare che i servizi di Uso sono sempre disponibili ed ormai non ci sarà più un solo Uso“.

Paul Heyman è sicuramente stato molto importante per la crescita professionale di Roman Reigns e lo stesso Jey Uso lo ha confermato in un’intervista: “Roman Reigns è sempre stato una forza estremamente dominante in WWE. Tuttavia, da quando si è unito a Paul Heyman, possiamo dire sicuramente che ha aggiunto un nuovo particolare lato alla sua persona. Ora non esita a prendere la strada più subdola per vincere e questo lo rende ormai imbattibile”.