Volta a Catalunya, Yates vince la tappa. Il racconto delle sue emozioni

Volta a Catalunya, Yates vince la tappa odierna e porta a casa la prima vittoria con la maglia del team Ineos. Il corridore ha dimostrato di essere in ottima forma e di poter tentare anche il colpaccio nella tappa di domani, staccando magari ancor di più gli avversari.

Questi i primi commenti di Yates dopo la sua prestazione, come riportati da cyclingpro: “Sto bene. Abbiamo dovuto tenere sotto controllo la fuga perchè all’inizio hanno guadagnato molto terreno. Abbiamo dovuto accelerare e limitare il distacco prima del fondo della salita. Si tratta di una salita lunga e dura, quindi sapevamo che anche se avessero avuto un paio di minuto ai piedi avremmo potuto prenderla”.

Volta a Catalunya, la felicità di Yates

Yates ha poi aggiunto: “Tutto è andato alla perfezione e poi alla fine avevamo le carte da giocare che sapevamo fin dall’inizio. Ce le siamo giocate bene con Richie all’inizio, poi ho attaccato e ho continuato. È la prima vittoria per la mia nuova squadra, sono davvero felice. Stasera ci siederemo e daremo un’occhiata alla generale. Per prima cosa festeggeremo e partiremo da qui”.

Non resta che seguire la tappa di domani per scoprire che prestazione riuscirà a fare Simon Yates nella frazione della Volta a Catalunya.