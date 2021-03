Wrestlemania 37: aggiornamenti su NXT

Si avvicina sempre di più Wrestlemania 37. Il grande show targato WWE prende sempre più forma e andrà in onda dal 10 all’11 aprile. La dirigenza ha deciso di dividere l’evento in due serate, per questo motivo ci saranno match di spessore che renderanno The Showcase of the Immortals un evento incredibile. Ci sono match che sono stati decisi, altri invece ancora da perfezionare, ma quello che si sa è che Vince McMahon ha dato ordine di non fare spoiler, così come visto dalla sua reazione.

Wrestlemania 37, ci sarà NXT?

Sono tanti gli interrogativi che accompagneranno queste settimane prima del grande evento dell’anno WWE. Molti fan si chiedono se quest’anno sarà presente NXT. La domanda è lecita visto che nella scorsa edizione si è assistito al match valido per l’NXT Women’s Title. Il match ha visto contro l’allora campionessa Rhea Ripley e Charlotte Flair vincitrice del Women’s Royal Rumble Match. Quest’anno NXT può offrire atleti in grado di alzare il livello di Wrestlemania, ma bisognerà capire se McMahon è intenzionato a sfruttare il loro potenziale.

Secondo quanto riportato da Wrestletalk, sembra ci siano indiscrezioni sul fatto che la WWE non voglia inserire NXT nella card dell’evento di Aprile. In questi giorni si è parlato di possibile difesa del titolo da parte di Finn Balor, ma non ci sono conferme a riguardo. Non trapelano notizie in quanto Vince McMahon ha dato ordine di non divulgare notizie sull’evento, in quanto vuole che i fan abbiano un effetto sorpresa incredibile. Detto questo, quindi, sembra che NXT non prenderà parte al The Grandest Stage of Them All , però non è ancora nulla di deciso. Ci sono ancora altre settimane e la pianificazione di Wrestlemania 37 è ancora in atto. Vedremo che sorprese ci regalerà per questo magnifico evento la WWE e il suo chairman Vince McMahon.