League of Legends, quarti di finale degli European Masters 2021

Con l’ultima partita di ieri, si è conclusa la fase dei gruppi agli European Masters. La competizione semi professionistica vede in campo giovani promesse dell’esports che aspirano alle grandi competizioni. La fase di gruppi non è stata facile per tutti i team, solo otto potevano qualificarsi per i quarti.

EU Masters, uscita dai gruppi

Dalla fase di Play In, si sono qualificati i G2Artic ( LVP SuperLiga), Illuminar Gaming (Ultraliga), Mkers (PG Nationals) e gli FC Schalke 04 Evolution (Prime League). Venerdì 14 aprile sono iniziate le partite e, con l’ultimo match di ieri sera, si sono definiti gli otto teams che giocheranno i quarti di finale.

I due campionati più rappresentati in Europa sono la LFL, con entrambe le squadre ancora in corsa, Karmine Corp e Misfits Premier, e la Prime League, rappresentata dai Berlin International Gaming e mousesports. Gli altri quattro teams che proseguono la corsa al titolo sono i Mkers (PG Nationals), SAIM SE SuppUp (EBL Serbia), UCAM Esports Club (LVP SuperLiga) e i BT Excel (NCL Nord Europa). Molto sfortunate sono state le squadre polacche dell’Ultraliga, tutte e tre, AGO Rogue, K1CK e Illuminar Gaming, non sono riuscite a superare il group stage.

Le italiane in Europa

Le due squadre a rappresentare il campionato italiano agli European Masters Spring Season 2021 erano i Macko Esports e i Mkers. Fin dall’inizio del campionato italiano, entrambe le squadre, sono state in cima alla classifica. In quattordici partite giocate, hanno vinto ben undici volte perdendo solo tre game. Sia nel girone di andata che in quello di ritorno, i Macko Esports sono riusciti a battere il giovane team dei Mkers. Entrambi qualificatesi ai Play Off, hanno giocato la finale per definire il seed di ingresso alla competizione europea. Con una vittoria di 3-1, i Macko sono il primo seed italiano ed accedono direttamente agli EU Masters.

I Mkers hanno ancora la possibilità di qualificarsi grazie alla fase dei Play In e ne escono vittoriosi. Sono l’unico team qualificatosi dai Play In ad uscire dalla fase dei gruppi. I Macko sono stati sul filo del rasoio fino all’ultimo. Perdendo tre partite di seguito, arrivano all’ultimo giorno del group stage con un punteggio di 0-3. Proprio giovedì danno il meglio di loro vincendo sia contro i mousesports che contro gli Illuminar Gaming. Le tre squadre giocheranno due Tiebreakers; nel primo i Macko vincono contro i polacchi ma, nel secondo, i tedeschi hanno la meglio non lasciando spazio al team italiano. I Macko Esports sono fuori dalla competizione europea. Come già visto, gli unici italiani ancora in gara sono i Mkers, team ricco in talenti capaci di far sentire la propria voce in Europa.