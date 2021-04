League of Legends, Royal Never Give Up vincono l’LPL

I Royal Never Give Up hanno vinto la Spring Season dell’LPL. Il team cinese si aggiudica il quarto titolo di campione della LoL Pro League. La vittoria arriva dopo un periodo un po’ fiacco per la squadra; l’ultimo titolo era stato vinto durante la Spring Season del 2018 durante la quale si erano qualificati al campionato mondiale arrivando sesti.

League of Legends Pro League

Nella LoL Pro League giocano 17 squadre e, come per l’LCK, ogni incontro è al meglio di tre ma c’è il solo girone di andata. Ai Playoffs si qualificano i primi dieci team e, i RNG, sono arrivati primi anche ai Playoff con 14 vittorie e solo due sconfitte, nella quinta settimana contro i Bilibili Gaming e, durante l’ottava settimana, contro i JD Gaming. La finale della Spring Season si è tenuta ieri intorno alle 11:00 ora italiana e i RNG si sono scontrati contro i FunPlus Phoenix, qualificatisi quinti durante lo split di primavera.

RNG vs FPX

Dopo più di un anno dall’inizio della pandemia in Cina, il pubblico è tornato in studio con tutte le precauzioni possibili. Durante i Playoffs, i Royal Never Give Up e i FunPlus Phoenix si erano già scontrati durante il quarto round. In quel caso, i vincitori del campionato mondiale del 2019 avevano battuto i RNG con un definitivo 3-0. Scesi nel Lower Bracket, i RNG hanno vinto contro i Top Esports prima e contro gli EDward Gaming dopo, entrambe le volte con un 3-2. Sono così arrivati in finale, ancora contro i FPX che, intanto, avevano vinto contro gli EDG. La finale era iniziata al meglio per i FunPlus che hanno vinto la prima partita con una perfetta Irelia in Top Lane giocata dal campione mondiale 2020 Jang “Nuguri” Ha-gwon. Durante le tre partite seguenti i RNG si sono mostrati al meglio con l’ottima prestazione del support, il veterano del team, Shi “Ming” Sen-Ming.

I Royal Never Give Up sono l’ultimo team che si qualifica al Mid-Season Invitational 2021. Saranno il primo seed del proprio gruppo nel quale saranno presenti anche i GAM Esports (Vietnam), Unicorns Of Love (Russia) e Pentanet.GG (Australia).