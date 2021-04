Wrestlemania 37, annunciato WWE 2K22, protagonista Rey Mysterio: ecco il trailer

Finalmente è iniziato Wrestlemania 37! Ieri sera è andata in onda la prima delle due serate dedicate all’evento più importante in casa WWE. Tante le sorprese, tra cui l’annuncio dell’uscita di WWE 2k22, il videogioco ufficiale prodotto dalla 2K. Il videogame dedicato al wrestling è stato annunciato con un trailer in cui possiamo notare alcune brevi sequenze del gameplay e con protagonista Rey Mysterio. Una sorpresa per tutti i fan che aspettavano con ansia il videogioco per poter combattere al fianco dei propri beniamini.

Il precedente capitolo, WWE 2K21 è stato cancellato a causa dei commenti negativi per WWE 2K20. Per questo motivo la serie si era presa una pausa, riempita dall’uscita di WWE 2K Battlegrounds.

WWE 2K22 a Wrestlemania 37, sconosciuti i dettagli

Il nuovo episodio sul wrestling del franchise 2K arriverà durante l’anno e al momento non si conoscono ancora i dettagli. Al momento non è stato rilasciato né il team di sviluppo né le piattaforme su cui debutterà WWE 2K22. Per quest’ultimo aspetto è possibile immaginare che il gioco uscirà per la next gen e quella attuale: PS4 e PS5 per le console Sony, mentre per le console Microsoft Xbox Series X|S e Xbox One.

L’unica cosa certa del videogame targato WWE è sicuramente la presenza del Folletto di San Diego, Rey Mysterio, e Antonio Cesaro. Immaginiamo che il roster del gioco sarà pieno di lottatori classici che hanno fatto la storia della federazione e di quelli attuali.

Ecco il trailer di 2K22

Di seguito il trailer mostrato a Wrestlemania 37. Nel video possiamo notare la forte presenza del lottatore messicano, con sequenze che si alternano con il suo alter ego all’interno del videogame. Infine il trailer ci mostra uno spezzone di gameplay, con Rey Mysterio intento a sfornare una 619 ai danni di Cesaro.

Sarà interessante capire se l’azienda sviluppatrice manterrà il gameplay degli scorsi videogiochi, attuando una politica conservatrice, come capita per molti altri giochi, o se deciderà di rinnovare completamente il sistema. I fan non vedono l’ora di giocare questo incredibile capitolo, attesa per l’uscita che avverrà quest’anno.