Wrestlemania 37, gaffe WWE verso i fan italiani: ecco cosa è successo

Manca ormai una settimana al più grande evento dell’anno targato WWE! Ovviamente stiamo parlando di Wrestlemania 37, l’appuntamento più aspettato da parte dei tifosi e dei wrestler. The Showcase of the Immortals andrà in scena il 10 e l’11 Aprile. Per questa edizione, Vince McMahon ha usato il pugno duro, cercando di limitare il più possibile gli spoiler che vadano a rovinare la sorpresa ai fan.

Sono tanti i match che andranno in scena nelle due serate. Tra gli incontri principali dell’evento spiccano senza dubbio gli incontri validi per i titoli massimi della compagnia. Per il WWE Championship avremo Bobby Lashley vs Drew McIntyre, mentre è molto più intricata la situazione legata al WWE Universal Championship. Infatti saranno ben tre i contendenti alla cintura, ovvero il campione in carica Roman Reigns e gli sfidanti Edge e Daniel Bryan. Molto interessante, inoltre, sarà scoprire se vedremo dei ritorni a sorpresa nel corso delle due serate dello show più importante dell’anno.

Wrestlemania 37, la gaffe della WWE

Il tema dell’evento di quest’anno è: pirati. Una scelta particolare che ha creato molto hype tra i fan della WWE. Ovviamente la federazione più importante di questa disciplina, in questi giorni, sta pubblicizzando l’evento. La pubblicizzazione di Wresltemania 37 sta avvenendo in tutti quei paesi in cui è presente il WWE Network, servizio di streaming. Tra le nazioni in cui è presente il famoso serivizo streaming troviamo anche l’Italia e proprio il Bel Paese è a centro di una divertentissima gaffe.

Come fatto notare da SpazioWrestling.it, il banner per la sponsorizzazione dell’evento in Italia contiene un errore: la parole “Live“, del banner originale, è stata tradotta con la parola “Vivere“. A questo link la foto incriminata. Una gaffe che ha fatto molto sorridere tutti i tifosi della WWE presenti in Italia e che tanto hanno parlato di questo.