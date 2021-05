WWE, Smackdown interessa a Apple Tv e Amazon?

Da sempre il mondo del wrestling e della WWE attirano migliaia e migliaia di fan da tutto il mondo. Le gesta degli atleti da sempre sono osannate dai fan e vivono in eterno grazie alle varie piattaforme su cui poter guardare gli incontri. Negli anni d’oro del Wrestling, quindi i primi anni 2000, in Italia era possibile seguirlo su Italia 1 ogni domenica. Con il tempo questa formula è cambiata, fino ad arrivare al 4 ottobre 2019, in cui le puntate del Friday Night Smackdown vengono trasmesse sull’emittente Fox. Le due, infatti, trovarono un accordo per trasmettere gli incontri dell’evento. Nonostante questo, però, i McMahon stanno pensando ad una nuova sistemazione per lo show blue.

WWE, Smackdown approda su Amazon e Apple?

Intorno ai diritti televisivi degli show WWE ci sono numerosi rumors. Quello più importante riguarda sicuramente Smackdown e la possibilità di essere trasmesso da Apple e Amazon. L’entrata in scena dei due colossi del mercato mondiale cambierebbe le carte in tavola, portando ad una fuori uscita di Fox.

A tal proposito, ecco cosa ha detto Brandon Thurston di Wrestlenomics ai microfoni di Wrestling Inc., analizzando la situazione: “Penso che la più grande cosa che Apple o Amazon possano fare sia offrire anche degli spettacoli in diretta. Nick Khan ha mandato un messaggio in codice a FOX, dichiarando che nel 2022 verranno rivisti e rinegoziati gli accordi tra le due parti. Sembrava che fosse interessato a rinegoziare in modo tale da ottenere il massimo da SmackDown“.

“Credo che RAW rimarrà su NBC Universal, anche grazie al grande rapporto che lega la WWE alla NBC, ma è possibile che lo show blu possa guardarsi intorno. Non è detto che abbandoni FOX, ma potrebbe esserci qualcosa con Apple e Amazon che sono grandi aziende e possono pagare tanti soldi per investire nei loro servizi di streaming (Amazon Prime Video e Apple TV).”

Cosa ne sarà di Smackdown? Approderà su questi colossi oppure resterà su Fox?