Ormai è tutto pronto per il prossimo main event WWE, Hell in a cell. Lo storico show della Federazione più importante di questa disciplina è molto amato dal pubblico, desiderosi di vedere i lottatori combattere nella gabbia infernale. Hell in a Cell 2021 sarà il 9° evento di questo tipo dell’anno e il 13° in assoluto con questo nome, tratto dal noto gimmick match che contraddistingue lo show e che sarà la cornice in cui si svolgeranno i due main event titolati. Il ppv nasce come match il 5 ottobre del 1997, quando nel PPV Badd Blood Shawn Michaels sconfigge Undertaker dopo che quest’ultimo è stato messo KO dal debuttante “evil brother” Kane.

Tra i tanti match che andranno in scena domenica 20 giugno ci sarà anche l’incontro titolato tra Roman Reigns e Rey Mysterio. Online iniziano ad esserci i primi spoiler sui risultati dei match che si disputeranno quella serata. Ecco dove vedere Hell in a Cell 2021.

Dove vedere Hell in a cell 2021, orario, canale tv e streaming

Hell in a Cell 2021 andrà in scena nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 giugno alle ore 2.00. Per seguire l’evento in diretta i fan americani potranno sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma Peacock che di recente ha acquistato i diritti del WWE Network. WWE Network che resta invece disponibile per tutti gli appassionati europei, che possono abbonarsi al costo di 9,99 $ al mese e oltre ai PPV avranno così a disposizione numerosi programmi originali e l’archivio completo di tutti i PPV della storia targati WWE, ECW e WCW.

La card dell’evento

Hell in a Cell/WWE Universal Championship

Roman Reigns (c) VS Rey Mysterio

Last Chance Hell in a Cell/WWE Championship

Bobby Lashley (c) VS Drew McIntyre

Single match/SmackDown Women’s Championship

Bianca Belair (c) VS Bayley

Single match/RAW Women’s Championship

Rhea Ripley (c) VS Charlotte Flair

Single match

Alexa Bliss VS Shayna Baszler