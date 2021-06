Hell in a Cell 2021, ufficializzato il match più importante dell’evento

Quasi tutto pronto per il prossimo evento WWE. Stiamo parlando di Hell in a Cell 2021, famoso e amato da tutti i fan di questa disciplina. Mancano solamente sette giorni all’inizio del pay-per-views infernale e c’è grande attesta per vedere scendere dall’alto le gabbie infernali. Una delle storyline più importanti che la federazione sta portando in scena da ormai svariati mesi, è quella che vede protagonista Roman Reigns, già campione Universale da ormai poco meno di un anno. Tribal Chief di Friday Night Smackdown proprio ad Hell in a Cell avrà una sfida fino ad ora mai vista.

Hell in a Cell 2021, ufficiale Roman Reigns contro Rey Mysterio

Il tutto è iniziato con l’attacco di Roman ai danni del duo Mysterio. Il lottatore statunitense aveva attaccato senza scupoli i due wrestler di origine messicana. Ovviamente poi è arrivata la risposta del duo. Infatti dopo il finale di puntata di Smackdown, dove Roman Reigns era riuscito a difendersi dagli attacchi di Rey e Dominik Mysterio , a tutti sembrava chiaro come i due avrebbero avuto un match ad Hell in a Cell. Tale conferma, è arrivata però a Talking Smack, trasmissione secondaria della WWE alla quale prende parte anche il consigliere di Roman Reigns, Paul Heyman.

Con un annuncio che non ha quindi lasciato sorpresi i fan del WWE, la Federazione ha così voluto inserire un’altra grandissima contesa nel prossimo ppv di Giugno. Infatti è ufficiale che Roman Reigns e Rey Mysterio si affronteranno per la prima volta nella loro carriera in un Hell in a Cell match. L’incontro è valido per il titolo Universale, ancora saldo ai fianchi del Tribal Chief di Smackdown.

I fan non vedono l’ora arrivi la data dell’atteso pay-per-view, fissata per domenica 20 giugno 2021. L’incontro sarà sicuramente tra i più importanti in scena quella sera ed è il primo ad essere confermato. Vedremo se in questi giorni usciranno ulteriori conferme.