WWE 2K22, quando la data di uscita? Ecco cosa sappiamo

Sono passati ormai due mesi da Wrestlemania 37, il grande evento di casa WWE. Come raccontato anche qualche settimana fa, durante la prima serata dello show, è andato in onda il trailer del nuovo videogioco sul wrestling, ovvero WWE 2K22. Nel trailer, in cui possiamo notare alcune brevi sequenze del gameplay, c’è come protagonista Rey Mysterio. Il precedente capitolo, WWE 2K21 è stato cancellato a causa dei commenti negativi per WWE 2K20. Per questo motivo la serie si era presa una pausa, riempita dall’uscita di WWE 2K Battlegrounds. Clicca qui per guardare il primo teaser sul gioco.

Quando uscirà WWE 2K22?

Al momento, purtroppo, non ci sono dettagli sulla data di uscita e sulle piattaforme supportate. Il produttore della serie Patrick Gilmore ha rivelato che “la filosofia alla base della serie WWE è cambiata” . Per questo motivo lo studio ha deciso di cambiare rotta rispetto ai precedenti episodi della serie, accolti purtroppo in maniera dura sia dalla critica che dal pubblico. Addirittura le vendite del titolo sono state al di sotto delle aspettative.

La domanda che in questo momento tutti si fanno è “Quando uscirà?“. Al momento sappiamo solamente che il gioco arriverà entro la fine dell’anno, presumibilmente a ottobre o novembre 2021, in tempo per le festività natalizie. WWE 2K22 dovrebbe uscire su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Probabilmente assisteremo anche alle versioni per PC e Nintendo Switch, sebbene come detto le piattaforme non siano state confermate dal publisher. Durante l’estate, quasi certamente in occasione di WWE SummerSlam, la 2K Games dovrebbe svelare nuovi dettagli sul gioco, tra cui la data di uscita e le varie edizioni disponibili. L’unica cosa certa del videogame targato WWE è sicuramente la presenza del Folletto di San Diego, Rey Mysterio, e Antonio Cesaro. Immaginiamo che il roster del gioco sarà pieno di lottatori classici che hanno fatto la storia della federazione e di quelli attuali.