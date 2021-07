WWE, Triple H rivela i motivi dei tanti rilasci dei wrestler

Ormai da mesi la WWE ha rilasciato diversi wrestler di successo dalla compagnia diretta da Vince McMahon, spiazzando e preoccupando i numerosi seguaci del settore. Si tratta di scelte a dir poco sorprendenti, in quanto molti di loro erano ancora intenti nello svolgere lo storyline. A dare l’addio, ad esempio, sono stati i wrestler Aleister Black e Braun Strowman, rispettivamente impegnati nel

Friday Night Smackdown e nel match Champion in un Pay per View.

Si sono tutti interrogati sul perché dell’adozione di tali scelte e, finalmente, dopo tanti chiacchiericci sono giunte le prime spiegazioni ufficiali da parte di Triple H, vicepresidente esecutivo e COO. Paul Michael Levesque, questo il suo vero nome, è fortemente coinvolto nel processo di scrittura della programmazione.

Triple H: “Tutte le aziende lo fanno”

Nel corso di un’interessante intervista ai microfoni del New York Post, Triple H ha voluto chiarire i motivi dei rilasci. Qui ha specificato che, visto il suo ruolo, rappresentano sicuramente uno degli aspetti più negativi del suo lavoro. Il noto personaggio della WWE, quindi, ha risposto alle domande di molti su questo aspetto.

Ecco le parole di Levesque sui rilasci: “Uscendo da una situazione come quella del Covid ed in generale della pandemia, tutte le aziende devono prendere decisioni difficili e la situazione non era diversa per noi. Fa parte del nostro lavoro e di ciò che facciamo, accade regolarmente e tutte le aziende devono farlo. Non è sicuramente la parte più piacevole del nostro lavoro, ma bisogna farlo, è quello che è”

Dopo il rilascio per alcuni wrestler in questi mesi, in Federazione si è avuta anche la bella notizia del ritorno in compagnia come nel caso di Samoa Joe, apparso a NXT nelle ultime settimane. Su Samoa Joe, Triple H, si è detto contento di riportarlo in compagnia. Anche Zelina Vega è rientrata, tornata nell’ultimo episodio di Smackdown, e già ufficializzata come partecipante al match femminile di Money in the Bank 2021.