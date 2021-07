Zanardi, come sta l’atleta? Parla la moglie a più di un anno dall’incidente

Ormai è passato più di un anno da quel tragico 19 giugno 2020, in cui Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente. Da quel giorno Ironman, così chiamato dai tifosi, sta lottando per tornare alla sua vita, con la solita forza che lo ha contraddistinto. Dopo un lungo iter ospedaliero, tra interventi, rianimazione, ora Alex è in fase riabilitativa, anche se ci vorrà ancora un bel po’ di tempo. Una vicenda che ha lasciato con sé strascichi amari, specialmente sul lato giudiziario, con il conducente del tir che lo ha investito ancora unico indagato.

Come sta Zanardi?

Il quattro volte medaglia d’oro ai giochi paraolimpici, è stato investito mentre si trovava sulla sua handbike in una gara di beneficenza tra Pienza e San Quirico d’Orcia, in Toscana. In questi giorni è tornata a parlare la moglie del campione, Daniela Manni. La moglie, in un’intervista a [email protected], il magazine online della Bmw, ha fatto il punto delle condizioni del marito. Zanardi ora si trova ricoverato in una clinica specializzata per la riabilitazione. Ecco cosa ha dichiarato: “Le condizioni di Alex sono essenzialmente stabili. Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è possibile solo con esercizio e terapia“.

Nel corso della sua intervista Daniela Manni ha spiegato che dopo una serie di interventi neurochirurgici, l’ex pilota di Formula Uno si sta sottoponendo a un programma di recupero che prevede “stimoli multimodali e farmacologici sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti“. Poi ha continuato: “Abbiamo ricevuto tanti, tanti messaggi di auguri per la sua guarigione e vorrei cogliere l’occasione per fare un grande ringraziamento, da parte di Alex, per ogni singolo messaggio“, ha continuato la moglie del campione. Che ha precisato: “Seguendo il consiglio dei medici, questo ci sembrava il momento giusto per dare qualche informazione sul processo di recupero di Alex con questa intervista“.

Forza Alex, continua a lottare!