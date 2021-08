Ecco il video dell’incidente di Zanardi. Attenzione, immagini molto forti

E’ il 19 giugno del 2020 e si sta svolgendo “Obiettivo3“: il gruppo sta compiendo una curva verso destra. Alex Zanardi è al centro della carreggiata e pedala con la sua handbike. Si vedono due ciclisti davanti a lui, un altro lo segue. Un altro ancora è quello che ha realizzato il video che ha involontariamente ripreso il drammatico incidente. A un certo punto del filmato, nel momento in cui sopraggiunge il camion, l’handbike sbanda e si ribalta. Zanardi finisce contro il camion, in un impatto violentissimo. Da lì i soccorsi e il trasporto all’ospedale di Siena. Da quel preciso momento la vita di Alez cambierà drasticamente, in cui seguirà un iter ospedaliero per limitare i danni del terribile impatto.

Il video dell’incidente di Zanardi

A distanza di un anno e due mesi, ecco il nuovo video che fa chiarezza sulla dinamica dell’incidente in cui il 19 giugno 2020 rimase coinvolto Alex Zanardi. Immagini riprese dagli organizzatori della staffetta, acquisite dalla procura di Siena già mesi fa. Sul caso aveva aperto un fascicolo in cui l’unico indagato era il conducente del tir che ha travolto l’ex pilota, Marco Ciacci. Lo scorso 23 luglio il gip aveva stabilito l’archiviazione delle indagini poiché non era stato ravvisato “alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall’autista alla guida dell’autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale“. E le drammatiche immagini diffuse dal sito di Repubblica spiegano perfettamente le ragioni della procura.

Nelle immagini si vede Zanardi alla guida della sua handbike. Insieme a lui, altri tre ciclisti della staffetta Obiettivo Tricolore. Dunque si arriva a quella maledetta curva. Una curva stretta, in cui si vede la handbike di Zanardi sbandare, poi ribaltarsi dopo aver provato ad impostare la curva. E proprio in quel momento, ecco che nel video si vede arrivare in direzione opposta il tir, il quale non invade la corsia opposta. Per ovvie ragioni, il momento dell’impatto è stato tagliato dal video, che resta comunque un contenuto di altissimo impatto e che possano impressionare.