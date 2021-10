AEW, attacco di Andrade alla WWE

Andrade El Idolo è considerato uno dei prospetti più importanti del panorama major americano. Per questo motivo, il suo licenziamento di qualche mese fa ad opera della WWE non è passato inosservato, anzi. Quanto accaduto non ha fatto altro che aumentare le critiche alla federazione di Stamford. Il wrestler messicano, che dalle notizie trapelate in questi mesi non si aspettava il licenziamento ha poi debuttato a giugno in AEW, ricevendo l’ovazione dei fan. Tuttavia, il trattamento ricevuto dagli ex datori di lavoro deve aver lasciato qualche strascico.

Lo sfogo di Andrade su Twitter

Andrade questa settimana ha dato spettacolo con PAC durante Rampage , dopo lo show l’ex Superstar della WWE ha pubblicato un messaggio su Twitter contro la compagnia dei McMahon. Sopra al social del “uccellino” il lottatore si lasciato andare ad un: “Vaffanculo WWE“. Un urlo chiaro e quasi liberatorio, questo vuol dire che il lottatore messicano non si è lasciato in buoni rapporti con la federazione.

Ricordiamo che Andrade è il fidanzato di Charlotte Flair nella vita reale, quindi bisognerà fare attenzione alle prossime mosse della Flair, che potrebbero rilevare qualche grande sorpresa, anche perchè come riportato all’interno del backstage della WWE qualcuno nutre qualche rancore sulla campionessa. “El Idolo” nella giornata di ieri, ha dichiarato di aver firmato un contratto con la AEW della durata di 3 anni.

Fu… WWE !!!!! — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) October 23, 2021