Daniel Bryan minacciato di morte, ecco cosa è successo

Daniel Bryan ha lasciato la WWE per debuttare in AEW a Settembre. La WWE ha scritto una lettera di ringraziamento per la fantastica esperienza che ha avuto negli anni in cui hanno collaborato. Nonostante questo alcuni fan hanno espresso molta rabbia nei suoi confronti. Il passaggio di Danielson, che è sempre stato uno dei preferiti dal pubblico, ‘al nemico’ non è stato accettato da molti, vedendolo come un vero e proprio affronto.

Daniel Bryan: “Mi hanno mandato minacce di morte”

Ecco quindi che il noto lottatore, intervistato da ABC 6 Action News ha parlato dei messaggi che ha ricevuto.

“È strano, c’è una sorta di schieramento quasi tribale per cui se sei da una parte, tutto quello dalla parte opposta è male. – riferisce Bryan -. Ci sono dei fan della WWE, i peggiori di loro intendo, che mi hanno mandato minacce di morte su Instagram, oppure mi hanno scritto ‘spero di vederti morto’ e ‘spero che tuo figlio muoia’. Fortunatamente sono una minoranza, i fan del wrestling sono generalmente delle brave persone. Quelli che dicono queste cose orribili sono arrabbiati perché mi hanno supportato per anni e si sentono traditi e in qualche modo abbandonati”.

Danielson ha espresso un’ottica generale molto positiva sui fan del wrestling, ha gestito la situazione con estrema calma arrivano persino a comprendere il ragionamento dietro ai messaggi furiosi che gli sono arrivati. Fortunatamente, per quanto alcuni fan della WWE possano avercela con lui, sembra essere molto amato dal pubblico AEW.

Cosa ha vinto in WWE?

Daniel Bryan è stato un cinque volte campione del mondo, avendo detenuto il WWE Championship quattro volte e il World Heavyweight Championship una volta, oltre ad aver vinto anche per una volta rispettivamente lo United States Championship, il WWE Tag Team Championship come membro del Team Hell No (con Kane), l’Intercontinental Championship e lo SmackDown Tag Team Championship con Rowan. È stato anche il vincitore del Money in the Bank di SmackDown (edizione 2011), ha lottato nel main event di diversi pay-per-view (inclusa l’edizione 2013 di SummerSlam e WrestleMania XXX) e ha vinto lo Slammy Award come Superstar of the Year (edizione 2013). È inoltre il ventiseiesimo atleta a fregiarsi del Triple Crown e il quindicesimo a completare il Grand Slam con il nuovo formato (del nuovo formato è considerato il sesto vincitore) nella storia della WWE.