Daniel Bryan, debutto in AEW! WWE furiosa

Pian piano nel corso del tempo ha preso sempre più spazio una nuova federazione di Wrestling, la AEW. Fondata il 5 novembre 2018 da Tony Khan, nel corso di questi tre anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante all’interno del mondo del wrestling, da sempre dominato dalla WWE. La federazione statunitense, con sede a Jacksonville, può vantare un roster di tutto rispetto, con al suo interno nomi che per anni hanno fatto la storia della World Wrestling Entertainment, come Chavo Guerrero, Chris Jericho, Christian, CM Punk e per ultimo Daniel Bryan!

CM Punk, di recente, ha spiegato il perché di sottoscrivere un contratto con la All Elite Wrestling. Ecco le sue parole: “Ci sono svariati buoni motivi per tornare. Ho visto che grande salto hanno fatto da quando sono comparsi due anni fa e quanto sia cresciuta questa azienda, con TNT saldamente dietro di loro. […] per due anni mi sono limitato a osservare e analizzare come si sviluppavano le cose. E mi sono reso conto che questo posto è forse tutto ciò che ho sempre voluto nel wrestling professionistico“.

Il debutto in AEW di Daniel Bryan

Dopo l’arrivo di CM Punk, però, c’è anche un altro nome incredibile che ha deciso di appoggiare la nuova Federazione. Stiamo parlando di Daniel Bryan. Il lottatore statunitense dal 2010 al 2021 ha avuto un riolo fondamentale in WWE, dove è stato un cinque volte campione del mondo, avendo detenuto il WWE Championship quattro volte e il World Heavyweight Championship una volta.

La notte scorsa Bryan Danielson ha debuttato in AEW tra la gioia dei fan, ma anche tra il forte malumore della WWE, che non ha digerito il tradimento del lottatore.

I dirigenti della Federazione di Stamford si sono sentiti traditi da Daniel Bryan, in quanto avevano accontentato tutte le sue richieste: dal numero di date, alla possibilità di lottare in Giappone e ovviamente anche sul lato economico l’offerta era pari alla domanda. Di conseguenza si aspettavano che il rapporto tra le due parti sarebbe continuato, cosa che, invece, non è accaduta. Ecco quindi che il malumore è forte, visto che la AEW ha praticamente strappato il campione dalle loro mani.

Non sono mancate le dichiarazioni del wrestler dopo il suo debutto: “Sono grato di aver lavorato per la WWE, ma sono andato via. La prima ragione del mio abbandono è il talento, in questa federazione ne vedo moltissimo. Voi fan dovete ringraziare le stelle della AEW che sono qui dal primo giorno, perché sono state in grado di attirare gli ex WWE. La seconda ragione sono i fan, la base dei fan della AEW”. Parole importanti che sicuramente non faranno felici i dirigenti della WWE.