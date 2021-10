WWE, clamorosa scelta della Federazione: solo arbitri bassi

Lo sappiamo tutti, nel corso della sua incredibile storia la WWE ha preso decisioni drastiche e abbastanza bizzarre. Una delle ultime riguardava le parole che non si possono dire in tv, scatenando in questo caso l’ilarità dei fan online. Ecco quindi che sarebbe arrivata un’altra idea che ha scatenato l’ironia dei social e non solo. Sembra infatti che l’idea della Federazione sia quella di assumere arbitri bassi vista la difficoltà di reperire superstar alte. Lo stesso motivo sarebbe alla base di criteri analoghi anche per gli intervistatori nel backstage, come ad esempio Kayla Braxton. A riportare questo rumor abbastanza particolare è la newsletter del Wrestling Observer.

WWE e la ricerca di arbitri bassi

Secondo quanto riportato dal noto reporter Dave Meltzer, la WWE, quindi, avrebbe diramato nuove direttive interne in termini di arbitri che imporrebbero lo scouting di personale che non sia troppo imponente in termini di fisico. Questo renderebbe così i wrestler più alti e credibili . Attualmente gli arbitri WWE difficilmente superano il metro e ottanta di altezza, ma l’idea della Federazione di Vince McMahon è quella di ridurre ancora di più questa media, in modo da rendere imponenti anche quegli atleti che fisicamente non sono performanti.

Un revival del passato

Come fatto notare anche da TuttoWrestling.com, la notizia arriva con un tempismo perfetto. Questo perché l’episodio di Dark Side of the Ring di ieri sera ha coinvolto lo scandalo legato agli steroidi che coinvolse la WWE nel lontano 1993. All’epoca, il passaggio a lottatori più piccoli e più atletici e una politica di test e controlli più seri sugli atleti fecero parte della risposta dell’azienda per uscire dallo scandalo. Infine sono in molti a credere che Vince McMahon sia il primo a preferire solo gli atleti di una certa stazza, e volere da un punto di vista creativo, di quelli più giganti.