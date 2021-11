Dove vedere Survivor Series 2021, info e incontri su evento WWE

Dove vedere Survivor Series 2021, l’evento di casa WWE, tra i più importanti.

Ecco il momento della 35esima edizione del PPV prodotto della WWE dal nome Survivor Series, cioè uno dei quattro Big Four della compagnia di Vince McMahon (insieme a WrestleMania, SummerSlam e Royal Rumble). Come sempre ci sarà il testa a testa tra Raw e SmackDown, nel corso di una nottata che presenterà una card ricchissima: dalla sfida tra il WWE Champion Big E e l’Universal Champion Roman Reigns a quella tra la Raw Women’s Champion Becky Lynch e la SmackDown Women’s Champion Charlotte Flair, passando per i tradizionali match 5-on-5 a eliminazione e molto altro ancora.

Dove vedere Survivor Series 2021 in tv e streaming

Lo show si terrà al Barclays Center di Brooklyn, New York, e inizierà alle 2 nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 novembre. Si potrà vedere in tv e in streaming in diretta esclusiva sul WWE Network, mentre a partire dall’una su tutti i canali social ufficiali della compagnia, sarà possibile vedere il kickoff dello show.

Tutti gli incontri

5-on-5 Traditional Survivor Series elimination match

Team Raw (Seth Rollins, Finn Bálor, Kevin Owens, Bobby Lashley e Austin Theory) (con MVP) vs. Team SmackDown (Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin e Sheamus) (con Madcap Moss)

5-on-5 women’s Survivor Series elimination match

Team Raw (Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella e Queen Zelina) vs. Team SmackDown (Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya e Toni Storm)

Champion vs. champion match

Becky Lynch (Raw Women’s Champion) vs. Charlotte Flair (SmackDown Women’s Champion)

Champion vs. champion match

Big E (WWE Champion) vs. Roman Reigns (Universal Champion) (con Paul Heyman)

Champion vs. champion match

Randy Orton e Riddle (Raw Tag Team Champions) vs. The Usos (SmackDown Tag Team Champions)

Champion vs. champion match

Damian Priest (United States Champion) vs. Shinsuke Nakamura (Intercontinental Champion) (con Rick Boogs)