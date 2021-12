WWE, focolaio Covid-19: “Niente test di controllo per il virus, show va avanti”

La pandemia da Covid-19 ha ripreso a macinare positivi a causa della variante Omicron che sta spopolando. Il mondo della WWE pure n’è rimasto colpito e tra i tanti atleti è risultato positivo al Coronavirus la superstar Seth Rollins. Si è creato all’interno della Federazione un maxi focolaio tra staff e atleti, ma la direzione ha fatto sapere che “lo show va avanti“. Al momento l’azienda di Vince McMahon si trova con poco personale a causa dell’infezione.

Inoltesecondo una indiscrezione delle ultime ore, ai talenti della WWE è stato detto dai funzionari dell’azienda che i test COVID-19 non sono più necessari. Una scelta strana visto l’enorme numero di casi positivi. Ai talenti del WWE Performance Center sarebbe stato detto lo scorso fine settimana che non devono più sottoporsi ai test COVID-19 bisettimanali che in precedenza erano obbligatori. Il tutto è avvenuto tramite email. Unico dubbio è se sia presente una clausola per il vaccino o meno.

WWE e Covid, scelte discutibili

La nuova disposizione della WWE sui test COVID è indubbiamente destinata a far discutere molto. La stessa non è piaciuta a molte persone all’interno della WWE. Sono in molti, infatti a ritenerla una scelta molto pericolosa, peraltro in un periodo in cui inevitabilmente la Federazione è a corto di personale questa settimana, a causa delle già citate positività pregresse. Questo potrà portare non pochi problemi.

Il prossimo PPV della WWE è alle porte e al momento non sembrano esserci belle notizie. Infatti il PPV potrebbe subire numerosi cambiamenti anche come accertato da fonti che confermano il numero elevato di casi all’interno della Federazione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma ora più come mai bisogna stare attenti. Aspettiamoci uno show ridimensionato, con la speranza nell’immediato futuro di poter vedere nuovamente sul ring tutte le superstar preferite dal pubblico.