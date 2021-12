WWE, Triple H: riabilitazione lenta

Apprensione intorno a Triple H, l’iconico lottatore WWE che ora si trova in dirigenza. HHH non ha mai disputato un match d’addio e gli ultimi incontri risalgono al 2019 e al 2021. Non ha partecipato nemmeno alle due edizioni di WrestleMania, non sentendo la mancanza del quadrato di lotta.

Il 14 volte campione del mondo è stato il principale artefice dietro all’ascesa di NXT, avendo permesso al marchio ‘Black and Gold’ di diventare una validissima alternativa a Raw e SmackDown. Di recente, Hunter si è sottoposto ad una delicata operazione al cuore, dalla quale si sta ancora riprendendo.

Triple H operato al cuore, carriera terminata?

Ricordiamo che Triple H non è ufficialmente ritirato dal wrestling, ma molti ormai sostengono che sia arrivata al termine. “Sarebbe una grandissima sorpresa se Triple H dovesse lottare in futuro, è inutile girarci intorno” – ha spiegato Meltzer. “Non so se sentirà il bisogno di disputare un ultimo match prima del ritiro, ma le sue condizioni sono delicate al momento. Dovrà ricevere l’autorizzazione dei medici, che non richiederà poco tempo. Considerate che deve ancora tornare a svolgere il suo lavoro dietro le quinte a NXT” – ha aggiunto. Intervistato da ‘Sports Nation’ nell’aprile di quest’anno, The Game aveva confidato che gli sarebbe piaciuto organizzare un tour d’addio per salutare il WWE Universe.

Ai microfoni di ‘PW Torch’, il giornalista Wade Keller ha assicurato che HHH non lascerà mai la federazione di Stamford. “Il rapporto tra Stephanie, Triple H e Vince McMahon non riguarda soltanto la sfera professionale, ma coinvolge anche quella affettiva. Se The Game si allontanasse dalla WWE, ciò andrebbe ad influire in maniera negativa sulle dinamiche familiari. È circolata la voce secondo cui Hunter avrebbe intenzione di aprire una compagnia tutta sua, ma non c’è nulla di vero”.

Quello che possiamo fare in questo momento è augurare una buona guarigione ad uno dei pezzi di storia di questa incredibile disciplina.