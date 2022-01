WWE 2k22, nuova modalità 2k showcase dedicata a Rey Mysterio

C’è tanta attesa intorno al nuovo videogioco dedicato al wrestling e targato 2K. Stiamo parlando infatti di WWE 2K22 che arriverà l’11 marzo su PC e console, e con lo slogan “It hits different”. Sarà proprio differente rispetto agli altri capitoli della serie, con un nuovo motore grafico pensato per la next-gen, nuove modalità di gioco e tanto altro ancora. Come simbolo di questa rinascita, sulla copertina, ci sarà Rey Mysterio. Il folletto di San Diego ha fatto innamorare i fan di questa disciplina e non a caso sarà l’uomo immagine.

Il lottatore californiano si è detto entusiasta dell’esperienza: “Non vedo l’ora di condividere con la community di appassionati i momenti più importanti della mia carriera, e il 2K Showcase dedicato a me rappresenta un modo ancora più diretto per raggiungere i fan della WWE. Ci saranno alcuni momenti mai visti prima, quindi ne vedrete delle belle“, ha dichiarato.

Rey Mysterio in WWE 2k22: “Si può rivivere tutta la mia carriera”

Il noto lottatore ha parlato di quello che sarà lo showcase dedicato: “Si potrà vivere il mio vero debutto a WrestleMania con la sfida contro Eddie Guerrero in WrestleMania 21, WrestleMania Goes Hollywood. Quel momento ha dato il via alla faida tra me e Eddie. Poco dopo che Eddie ci ha lasciato, poi, c’è stato un altro momento speciale, quando ho avuto modo di affrontare HPK in uno spettacolo commemorativo dedicato alla memoria di Eddie. Per quanto sia stato difficile, quel momento è stato davvero speciale. Sapevo che Eddie stava guardando in basso e si stava godendo quella notte insieme a tutti noi“, ha raccontato con un po’ di commozione. Tra i vari momenti presenti in 2K Showcase ci sarà anche la sfida contro The Undertaker nella Royal Rumble.

Nuove modalità

Nel gioco debutteranno diverse nuove modalità, tra cui MyFaction, che darà la possibilità di costruire il proprio Dreamteam di quattro lottatori.

WWE 2K22 portà anche: MyGM e MyFACTION. In MyGM, i giocatori si calano nel ruolo di un General Manager WWE per costruire il più grande brand nel WWE Universe. Dalla stesura del roster definitivo di Superstar e Leggende WWE allo sviluppo di rivalità iconiche e di scontri nel campionato, i giocatori avranno la possibilità di prendere le redini e dimostrare di essere in grado di calcare i migliori palcoscenici dell’intrattenimento sportivo. Con la prima modalità MyFACTION del franchise, i giocatori possono raccogliere e gestire la fazione dei loro sogni con eventi settimanali e aggiornamenti regolari.

Infine il ritorno della carriera vera e propria, MyRISE, con cui provare a scalare le vette della lega, costruire la propria keyfabe e conquistare la cintura iridata. Insomma, WWE 2K22 si prospetta come un ritorno in grande stile, o almeno si spera. L’appuntamento è per l’11 marzo su PC e console di vecchia e nuova generazione.