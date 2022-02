Arianna Fontana nella storia delle Olimpiadi: “Questo oro è frutto di tanto lavoro, sudore e tante lacrime”

Arianna Fontana è nella storia dello short track e delle Olimpiadi. Oggi, l’atleta nata a Sondrio 31 anni fa, ha conquistato la decima medaglia olimpionica della sua carriera trionfando nella finale dei 500 m. La pattinatrice porta così a due i metalli preziosi conquistati alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Al primo posto di oggi deve essere aggiunto l’argento ottenuto nella staffetta mista dei giorni scorsi. Il record odierno arriva dopo aver superato all’ultimo giro l’olandese Suzanne Schulting.

Arianna Fontana: “Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno sostenuto”

La regina italiana dello short track ha voluto dedicare la sua vittoria alla famiglia e a coloro che l’hanno sempre sostenuta. Ai microfoni dei giornalisti nel post gara è apparsa molto emozionata: “Non ho molte parole in questo momento, è stata una finale che non so come definirla” – ha detto non riuscendo a trattenere la gioia – “Avevo visto che l’olandese voleva partire davanti e l’ho lasciata andare ho attaccato e ho tagliato il traguardo davanti, ho urlato, è stato uno sfogo per il mio allenatore e la mia famiglia”. E poi ha concluso assicurando che: “Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno sostenuto. Un oro frutto di tanto lavoro, sudore e tante lacrime. Lo volevo, essere qui di nuovo dopo quattro anni molto difficili. Ci ho sempre creduto”. Con il traguardo odierno Arianna Fontana tocca quota dieci medaglie olimpiche, se si sommano gli argenti e i bronzi arpionati a Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e l’oro di Peyongchang 2018, sempre nella disciplina dei 500 m. Primato difeso a distanza di quattro anni e donna più medagliata della storia sportiva italiana. Giornata decisamente da ricordare per l’atleta azzurra.