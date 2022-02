Dove vedere Olimpiadi Invernali Pechino 2022 streaming gratis e diretta tv: Rai, Eurosport, Discovery?

DOVE VEDERE OLIMPIADI INVERNALI IN TV E STREAMING, PECHINO 2022 – Le Olimpiadi invernali 2022 si disputano tra il 2 e il 20 febbraio a Pechino: la capitale della Cina diventa dunque la prima città al mondo ad ospitare sia i Giochi Olimpici estivi, quelli del 2008, sia quelli invernali. La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi è prevista per il 4 febbraio, ma alcune competizioni cominceranno già due giorni prima (esattamente come accade per i Giochi estivi).

Olimpiadi Invernali Pechino 2022, gli italiani in gara: 118 atleti azzurri

Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia a queste Olimpiadi: con lei, sono 118 gli atleti azzurri a Pechino. Non ci sarà dall’inizio Sofia Goggia, dopo il brutto infortunio degli scorsi giorni: dovrebbe essere in Cina dall’8 febbraio, se riuscirà nel suo recupero. Questo l’elenco completo degli atleti (fonte Gazzetta dello Sport):

SCI (16)

Uomini (7): –

Donne (9): Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia.

SCI DI FONDO (12)

Uomini (6): Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura.

Donne (6): Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni.

BIATHLON (10)

Uomini (5): Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch.

Donne (5): Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer.

COMBINATA NORDICA (4)

Uomini: Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa.

SALTO (2)

Uomini (1): Giovanni Bresadola.

Donne (1): Jessica Malsiner.

SNOWBOARD (17)

Uomini (11): Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Filippo Ferrari, Roland Fischnaller, Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Louis Philip Vito III.

Donne (6): Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Lucia Dalmasso, Francesca Gallina, Michela Moioli, Nadya Ochner.

FREESTYLE (5)

Uomini (2): Simone Deromedis, Leonardo Donaggio.

Donne (3): Silvia Bertagna, Lucrezia Fantelli, Jole Galli.

BOB (9)

Uomini (8): Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola, Alex Verginer.

Donne (1): Giada Andreutti.

SLITTINO (8)

Uomini (5): Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder.

Donne (3): Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler.

SKELETON (3)

Uomini (2): Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.

Donne (1): Valentina Margaglio.

Dove vedere Olimpiadi Invernali Pechino 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai, Eurosport, Discovery?

La Rai trasmetterà 100 ore di diretta, tutte su Rai 2 e su Rai Sport. Per assistere integralmente agli eventi dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, quindi, sarà necessario possedere un abbonamento a Discovery+ o ad Eurosport Player: per entrambe le piattaforme sarà anche disponibile lo streaming, con i vari canali tematici per ogni sport.