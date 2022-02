Focus sulle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il medagliere: Italia attualmente settima

Medagliere Pechino 2022: continua il periodo d’oro per lo sport italiano. Dopo i record raggiunti alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno, gli atleti azzurri continuano a fare la storia anche in terra cinese. A soli pochi giorni dall’inizio delle competizioni degli sport invernali sono già sette le medaglie conquistate dagli azzurri. Un ottimo inizio se si pone mente al fatto che, nella scorsa edizione svoltasi a Pyeongchang nel 2018, l’Italia conquistò in totale soltanto dieci metalli.

Medagliere Pechino 2022: sono già due gli ori

L’Italia degli sport invernali ha già ottenuto, lottando, due storiche medaglie d’oro. La prima è giunta grazie alla prestazione di Arianna Fontana nei 500 m dello short track, mentre la seconda è stata vinta dal duo Amos Mosaner e Stefania Costantini nel curling misto. Gli argenti invece dalla pattinatrice Francesca Lollobrigida giunta seconda nei 3000 m del pattinaggio di velocità; dal quartetto Arianna Fontana, Pietro Sighel, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli nella staffetta mista di short track; dalla valdostana Federica Brignone nel gigante femminile di sci; Federico Pellegrino nella sprint a tecnico libera dello sci di fondo. Infine la medaglia di bronzo è stata conseguita dall’altoatesino Dominik Fischnaller nel singolo uomini di slittino.

La classifica

Norvegia: 4 oro, 1 argento, 4 bronzo (9 totali) Svezia: 4 oro, 1 argento, 2 bronzo (7 totali) Paesi Bassi: 3 oro, 3 argento, 1 bronzo (7 totali) Cina: 3 oro, 2 argento, 0 bronzo (5 totali) Germania: 3 oro, 2 argento, 0 bronzo (5 totali) Austria: 2 oro, 4 argento, 2 bronzo (8 totali) ITALIA: 2 oro, 4 argento, 1 bronzo (7 totali) ROC: 2 oro, 3 argento, 5 bronzo (10 totali) Slovenia: 2 oro, 1 argento, 2 bronzo (5 totali) Usa: 1 oro, 5 argento, 1 bronzo (7 totali)