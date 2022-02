Vince McMahon torna a lottare a WrestleMania, ci sono sempre più conferme

Si avvicina la data della nuova edizione di WrestleMania, arrivata alla numero 38. I wrestler saliranno sul ring il 2 e 3 aprile e sono tante le novità legate al principale pay-per-view della WWE. In queste ultime ore continuano ad essere insistenti i rumors che vogliono Vince McMahon nuovamente sul ring. La possibilità di vedere il Chairman della federazione nuovamente sul ring si fanno sempre più probabili. Sono passati 12 anni dall’ultima volta contro Bret Hart, a Wrestlemania 26.

Vince McMahon avrà veramente un suo match a Wrestlemania 38?

Veramente vedremo lottare il grande capo della WWE? Dave Meltzer continua a confermare: “Vince McMahon tornerà a lottare” Il noto giornalista di Wrestling Observer si unisce alle parole di John Pollock del POST Wrestling e dopo quelle del giornalista Brad Shepard, confermando quanto detto dai colleghi

Nella sua ultima newsletter dell’Observer, Meltzer ha infatti affermato: “La scorsa notte, Vince McMahon vs Pat McAfee è stato inserito nella lista di match interna della WWE per Wrestlemania” .

Secondo quanto confermato dal giornalista, quindi, la WWE avrebbe già inserito il match del suo Chairman nella card scritta per il momento “a matita” dello show, con Vince McMahon che potrebbe iniziare un feud con il suo cronista già in occasione della sua prossima intervista ai microfoni del Pat McAfee Show, che andrà in onda su Youtube e poi sarà ovviamente riportato come l’intervista con Brock Lesnar su tutti i siti di informazione a base wrestling più importanti del mondo nei giorni successivi.

Vedremo come si evolverà la situazione, ma i fan non vedono l’ora di rivedere dopo 12 anni nuovamente Mr McMahon sul ring. Chissà se vedremo qualche altro ritorno importante sul ring di WrestleMania. La WWE ci ha sempre abituato a grandi sorprese per i ppv e gli show. Ecco quindi che tutti noi ci aspettiamo il massimo dagli organizzatori dell’evento.